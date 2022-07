Gobiernos de Siria e Irán fortalecen cooperación bilateral

Entornointeligente.com /

El líder iraní ratificó que su país seguirá apoyando la resistencia siria y el establecimiento de la paz y estabilidad en esa nación.

El presidente de Siria, Bashar Al-Assad y su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, ratificaron este sábado su voluntad de continuar impulsando la cooperación bilateral mediante acuerdos en áreas estratégicas.

LEA TAMBIÉN

Presidente sirio inaugura infraestructura reconstruida en Alepo

Durante una conversación telefónica, ambos mandatarios dieron su positiva a continuar realizando acciones conjuntas con el fin de enfrentar diferentes desafíos nacionales y regionales, entre ellos la lucha contra la pretensión de un mundo unipolar.

Medios locales reseñaron que los dirigentes intercambiaron sobre las diferentes vías que pueden utilizar para impulsar la colaboración en nuevas áreas, además de dar seguimiento a los acuerdos ya rubricados.

President Raisi: #Iran backs establishment of peace, stability in #Syria https://t.co/1LfTyFByY3 pic.twitter.com/3aNDB7jgwg

— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) July 10, 2022 En tal sentido, el mandatario Raisi hizo énfasis en los acuerdos alcanzados durante la visita de Al Assad a Teherán en días recientes y aseveró que la implementación de estos pactos «debe seguirse con seriedad».

Según la Presidencia iraní, en el marco de la fiesta musulmana del sacrificio, nombrada Eid Al-Adha, ambos dignatarios expresaron sus deseos de prosperidad y bienestar para ambos pueblos.

«Espero que el Todopoderoso otorga su misericordia y bendiciones a las naciones musulmanas con la bendición de este Eid, especialmente a las naciones resistentes de Irán y Siria», afirmó Ebrahim Raisi, según el sitio de la presidencia.

En tal sentido, el líder iraní ratificó que Irán seguirá apoyando la resistencia siria y el establecimiento de la paz y estabilidad en esa nación como agregó que se opone a cualquier intervención extranjera contra Damasco.

«Irán y Siria son un solo bastión y espero que celebremos el próximo año Eid mientras las naciones de Irán y Siria son testigos de crecientes éxitos nacionales y extranjeros», concluyó el dignatario sirio.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com