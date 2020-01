Gobierno ya entrega títulos en Monte Sinaí

Entornointeligente.com /

“Ya no tendré más miedo a que me desalojen, a que me quiten el terreno. Es una alegría que sea mío legalmente”, dijo el sábado Verónica Baque antes de recibir el título de propiedad de su terreno en María Paidal, en Monte Sinaí, noroeste de la urbe, donde vive desde hace 15 años con sus cinco hijos.

Ella fue la primera en recibir el título de propiedad, de un grupo de 500 moradores que acudieron al patio del Hospital General Monte Sinaí. Ahí estuvo presente el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart; el ministro de Vivienda, Guido Macchiavello, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Martínez.

Este grupo es parte de un total de 6213 familias de Monte Sinaí que recibirán sus títulos de propiedad por parte de entidades del Estado, una vez que estas no renovaron el convenio que tenían con el Municipio de Guayaquil. Aquello terminó el 31 de diciembre pasado, según lo anunciado en enero de este año.

Legalización de 9580 terrenos en Monte Sinaí continuará sin el Municipio La oferta del Gobierno es entregar 500 títulos de propiedad cada mes. Aquel compromiso se dio el 7 de enero entre la Gobernación del Guayas, el Miduvi y Asentamientos Humanos Irregulares.

En el sector, la mayoría de los dueños de terrenos solo tienen servicio de electricidad, no cuentan con alcantarillado, ni agua potable. Y ahora con la legalización tienen la esperanza de lograr estas obras.

“Es una bendición para nosotros, porque con el tiempo podremos tener agua potable y mejorar nuestras condiciones de vida y la de nuestros hijos”, exclamó una de las beneficiadas que hace diez años compró su terreno en $1200.

Además de los títulos, siete moradores recibieron créditos de BanEcuador para usarlos en emprendimientos. Seis fueron de $1000 y uno de $7000. También se ofreció a los habitantes la posibilidad de créditos para arreglos de casas.

El ministro Martínez dijo que la vía principal de Monte Sinaí, que está en mal estado, será rehabilitada. Y para ello el Gobierno ha destinado 11 millones de dólares.

Legalización de terrenos en Monte Sinaí finalizaría en el 2020 “(Hay que) corregir la parte hidráulica, este defecto permanente que ha tenido esta vía por su situación geográfica. Si no se hace un trabajo verdadero y técnico siempre va a seguir teniendo este problema”, sostuvo Martínez.

María José Carvajal, coordinadora del Miduvi, indicó a los presentes que ya tienen un lote disponible para que en el sitio funcione una unidad del Cuerpo de Bomberos y dos lotes para construir dos centros de desarrollo del MIES.

“También estamos conversando con el Ministerio de Gobierno para un lote para una UPC (Unidad de Policía). Estamos en proyecto para casas comunales, juegos inclusivos, todo lo que necesita esta comunidad”, señaló Carvajal.

Municipio de Guayaquil también sigue con legalización La alcaldesa Cynthia Viteri entregó el sábado 1289 títulos de propiedad a moradores de Monte Sinaí, Socio Vivienda, Mi Lote y otros sectores del norte y sur de la ciudad. La legalización municipal se dio a través de la Dirección de Terrenos.

La entrega fue en la Plaza de la Administración. Entre los beneficiarios estaban aquellos que correspondían al convenio firmado entre el Municipio y el Miduvi. Carlos Salmon, director municipal de Terrenos, dijo que al acto asistieron también las últimas 195 familias del sector Monte Sinaí-Miduvi.

“Esta es, señora alcaldesa, en vista de la terminación del convenio que se dio en diciembre (2019), la última entrega de títulos para ellos. Y es la primera entrega de 57 títulos que hacemos al Programa Habitacional del Miduvi, Socio Vivienda, en el que nosotros colaboramos”, resaltó Salmon.

La alcaldesa anunció que en las entregas de títulos también se llevará una feria de servicios municipales, que son gratuitos, para que las familias beneficiarias los conozcan y los reciban. (I)

