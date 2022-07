Gobierno tiene comisionado de inclusión social

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, cumplió con darle a las poblaciones minoritarias de este país un Comisionado de Inclusión Social. Se trata del periodista, politólogo y sociólogo con especialidad en Recursos Humanos, Ricardo Sossa Ortiz. En su momento la comunidad LGTBIQ+ le reclamó al mandatario despojarlos del comisionado que en el Gobierno de Carlos Alvarado gozaban sin mayor problema, no obstante, la respuesta de Chaves fue por qué un comisionado solo para ese grupo de personas, si había otros grupos que también demandaban la ayuda de un comisionado, por lo que este lunes se designó a Sossa. El nuevo comisionado dijo que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Al comisionado le tocará interactuar con poblaciones con discapacidad, además de tratar temas de derechos de los indígenas, afrodescendientes, la comunidad LGTBIQ+, etc. Justamente, uno de los temas más álgidos y que los gobiernos anteriores tienen como deuda, es el resolver el conflicto de los territorios indígenas de la zona sur donde las tomas por las vías de hecho y no de derecho contabilizan dos fallecidos: Sergio Rojas Ortiz, de Salitre, y Jehry Rivera, de Térraba. DECLARACIÓN Ricardo Sossa ha dedicado su trabajo a las personas enfermas y vulnerables y espera poder cumplir con lo que señala el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 de las Naciones Unidas: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición». «Basándome en esos artículos es que ejerceré mis funciones cobijando bajo la bandera de la patria a todos los grupos que por mandato presidencial me han sido encargados, sin ninguna distinción más que respetando sus particularidades, sabiendo y creyendo firmemente que ninguno es superior a otro», mencionó Sossa.

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Martes 19 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com