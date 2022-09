Gobierno someterá proyecto de ley para eliminar barreras fiscales que impiden desarrollo de nuevas aerolíneas

Entornointeligente.com /

El presidente Luis Abinader anunció este sábado que en los «próximos días» llevará al Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar las barreras fiscales que impiden el desarrollo de nuevas líneas áreas locales.

«Incentivos fiscales que en realidad el Estado no va a dejar de recibir por no haber líneas aéreas locales, pues no deja de recibir nada, lo que está dejando de incentivar la competencia y esa es la lógica de este gobierno, eliminar muchas medidas que no tenían ningún sentido, por la que sí las tienen para llevar la competencia «, destacó el mandatario, citado por un comunicado de prensa de la Presidencia de la República.

El mandatario destacó, además, que para desarrollar el sector turismo no solo se debe hablar de hoteles, aeropuertos en diferentes regiones del país, entre otros sectores que inciden, sino que se necesita tener la cantidad de asientos disponibles para que los turistas puedan llegar de los diferentes destinos.

El jefe de Estado sostuvo, además, que es necesario que esos tickets tengan precios razonables de competencia.

Indicó que el objetivo del gobierno dominicano es i mpulsar líneas áreas locales para crear empresas y con estas traer empleos.

El anuncio fue realizado durante el inicio oficial de las operaciones de la línea área Arajet con su primer vuelo a San Salvador, en El Salvador.

