Gobierno se compromete a no tocar «mientras tanto» presupuesto de Educación

Tras una reunión a puerta cerrada en el Palacio Nacional, el Gobierno se comprometió este martes a no tocar el presupuesto de Educación «mientras tanto» .

Los detalles los ofreció Pedro Acevedo , coordinador del «Foro Socioeducativo» y representante de «La Salle», quien junto a otros miembros de organizaciones pro educación y directores de medios acudió a la casa de Gobierno para analizar y discutir la propuesta de reducir en más 4,000 millones de pesos el presupuesto del Ministerio de Educación (Minerd) para que estos sean transferidos a otras instituciones estatales para ser «usados» en lo que resta del año.

«Bueno nos plantearon que el Gobierno no tocará el 4% de la Educación…la Vicepresidenta lo que nos dijo fue que nos reuniéramos con el ministerio de Educación y viéramos en que se podía utilizar ese dinero y yo creo que se pueden utilizar en la capacitación de los docentes, en el Inafocam (Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio) por ejemplo, la mejora de formación inicial, entre otras cosas», fue lo dicho por Acevedo, quien se dirigió a los medios de comunicación como el vocero de las más de 20 instituciones que fueron convocadas para participar en ese encuentro.

Orden a los ministros

Al término del encuentro varios de los participantes informaron que la vicepresidenta Raquel Peña, quien encabezó la reunión, ordenó a los ministros de Educación y Hacienda buscar proyectos en los cuales serían utilizados los RD$4,250,412,667 que se estarían restando al presupuesto educativo.

La reunión, que se prolongó por más de dos horas en el Salón Verde, en el Palacio Nacional, y todos los presentes tuvieron que dejar fuera su celular, estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Educación, Ángel Hernández; el ministro de Hacienda, Juan (Jochi) Vicente; el director General de Presupuesto, José Rijo Presbot y otros miembros del gabinete económico del Poder Ejecutivo.

Ninguno de los representantes del Gobierno mostró disponibilidad para conversar con los miembros de la prensa.

Desde que se conoció la propuesta del Gobierno para modificar el presupuesto de Educación restante del 2022 y utilizar el dinero en otras áreas y para otros fines, las críticas de varios sectores de la sociedad no han cesado; sin embargo, el incumbente del Ministerio de Hacienda ha defendido la propuesta del Gobierno.

«¿Por qué está solicitando una reformulación de 4,250 millones del presupuesto de Educación? Cuando se ve la ejecución de los programas que están siendo reformulados se llega a la conclusión de que en los próximos 4 meses no se van a poder ejecutar. Entonces la pregunta es: ¿Debe el gobierno dejar los recursos presupuestados a esos programas que por diversos motivos no van a ser ejecutados en su totalidad o debe direccionar esos recursos a prioridades más imperantes, como por ejemplo los subsidios sociales? No se trata de gastar por gastar. Se trata de gastar bien. Para tener un gasto de calidad no podemos obligar a las instituciones a gastar todo su presupuesto aún cuando no lo puedan ejecutar o pedirles que se inventen cosas en que gastar», posteó Vicente en su cuenta de Twitter durante la mañana del miércoles.

