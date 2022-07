Gobierno Regional de La Araucanía anuncia fondo de $6.526 millones para reparación de «víctimas del terrorismo»

Entornointeligente.com /

El fondo fue creado para permitir que emprendedores puedan levantar y reconstruir su capacidad productiva. El gobernador Luciano Rivas detalló que se busca beneficiar a 272 víctimas «que llevan años esperando un apoyo estatal». Quienes quieran acceder a los fondos disponibles, tendrán que tener la calidad de víctima en concordancia con el artículo 108 del Código Procesal Penal. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Por una millonaria suma, el Gobierno Regional de La Araucanía anunció un fondo de reparación para las víctimas de la violencia rural que sacude a la zona.

«Hoy firmé un mensaje para destinar $6.526 millones para ir en apoyo de aquellos trabajadores, pequeños y medianos agricultores, comerciantes, emprendedores que han sido víctimas del terrorismo en nuestra región», manifestó el gobernador Luciano Rivas, durante su primera cuenta pública a cargo del organismo encargado de la administración superior de La Araucanía.

«Nuestro equipo redactó un proyecto de ley y se lo he entregado personalmente al (ex) Presidente Piñera en su momento, al Presidente Boric, a distintos ministros y parlamentarios, pero mientras no exista la voluntad del Ejecutivo y del Parlamento, tenemos que trabajar con los instrumentos existentes», añadió Rivas, desde el Aula Magna de la Universidad de la Frontera.

El jefe del gobierno regional sostuvo que «con esta inyección de recursos lograremos beneficiar a 272 víctimas que llevan años esperando un apoyo estatal y reduciremos la lista de espera a cero». Y agregó: «Cuando hay voluntad y, sobre todo, hay empatía, se pueden lograr cosas, aunque digan que la seguridad no es nuestra función o mandato legal (…) Las víctimas no pueden esperar»; precisó Rivas.

Quienes quieran acceder a los fondos disponibles, tendrán que tener la calidad de víctima de un delito de estas características, previsto en el artículo 108 del Código Procesal Penal. El objetivo será contribuir a la reposición de las actividades económicas de empresas que hayan visto afectadas, interrumpidas o dañadas sus actividades productivas o comerciales en la Región de La Araucanía.

El aporte se concretará a través de la entrega de un subsidio correspondiente a recursos financieros no reembolsables, que financien la implementación de un Plan de Negocios que tenga por objetivo restablecer las actividades productivas o comerciales de los afectados.

Revisa la primera cuenta pública del Gobernador Regional de la Araucanía, a continuación.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com