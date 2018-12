Gobierno reemplazaría a supervisor de empresas mixtas de Pdvsa

Entornointeligente.com / Foto: Archivo El gobierno venezolano presuntamente pretende reemplazar al funcionario encargado de la supervisión de las empresas mixtas de la estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Urdaneta. Así lo reseña el diario El Nacional. Fuentes internas de la industria, que no están autorizadas para hacer declaraciones, aseguraron que Rafael Urdaneta, vicepresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), podría ser sustituido por Radamés Gómez, funcionario del ministerio de Petróleo. Urdaneta presuntamente habría tenido inconvenientes con socios extranjeros, como parte de las negociaciones por los retrasos en los acuerdos de pagos de préstamo con petróleo. Hasta ahora no hay declaraciones oficiales en relación con su remoción del cargo por parte de portavoces de la CVP, Pdvsa o el ministerio de Petróleo. El presunto reemplazo de Urdaneta, Radaméz Gómez, trabajaba en el Ministerio de Petróleo desde el año 1993. La producción de crudo en Venezuela ha caído a unos 1,4 millones de barriles de petróleo por día (bpd), su nivel más bajo en 70 años, agravando la situación económica nacional. Download Premium WordPress Themes Free Premium WordPress Themes Download Free Download WordPress Themes Download WordPress Themes Free online free course download xiomi firmware Download Premium WordPress Themes Free free download udemy paid course

