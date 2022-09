Gobierno realizó primera sesión de renovado consejo de 15 expertos que asesorarán al Presidente Boric en la modernización del Estado

Entornointeligente.com /

«La modernización, transformación e innovación en el Estado son procesos que deben estar enfocados en recuperar la confianza de la ciudadanía, generando una nueva relación entre el Estado y las personas».

Con este foco, el Gobierno del Presidente Boric realizó modificaciones en la composición del Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado, establecido en el Decreto Supremo N° 19 de fecha 30 de agosto de 2022, para aumentar el número de los integrantes y para institucionalizar la representación de sus miembros.

El propósito de este Consejo es asesorar al Presidente de la República en el análisis y evaluación de las políticas, planes y programas que componen la Agenda de Modernización del Estado, así como también someter a su consideración, propuestas de reforma estructural o institucional para ser llevadas a cabo como iniciativas de ley, además de recibir consultas de la autoridad en materias de Modernización.

De esta forma, el Consejo estará conformado por 15 representantes, expertos y expertas de distintas entidades, ámbitos, generaciones y con un foco paritario y descentralizado, encabezados por Trinidad Inostroza en la presidencia e Ignacio Irarrázaval como vicepresidente.

Ya tuvieron su primera sesión Este jueves 1 de septiembre se realizó la primera reunión de este grupo en el Palacio de La Moneda, con la presencia del ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza; y la subsecretaria de Segpres, Macarena Lobos.

«La idea central que está en torno a esta Agenda es la recuperación de la confianza en las instituciones y particularmente en las instituciones públicas. Hemos observado que esa confianza se ha ido deteriorando por distintas razones a través del tiempo, pero para el Estado y las instituciones públicas, esa confianza es fundamental para cumplir su cometido», destacó el ministro Marcel.

Asimismo, recalcó que los temas de la Agenda no son –en su mayoría- temas que estén partiendo de cero: «aquí hay iniciativas que han tenido su desarrollo en gobiernos anteriores, entonces, lo que buscamos en el Consejo es poder ir discutiendo, analizando estas iniciativas, agrupándolas en temas que estén relacionados entre sí, y poder tener retroalimentación, propuestas y cuestionamientos de los consejeros».

«Tratemos de hablar con la mayor confianza posible porque aquí lo importante es el trabajo colectivo que seamos capaces de hacer», concluyó.

El Consejo se relaciona con el Mandatario a través del Ministerio de Hacienda.

En esta primera sesión, también participaron los integrantes del Comité de Modernización del Estado, compuesto por instituciones públicas con el mandato de articular la Modernización del Estado, prestando asesoría a los respectivos ministerios y servicios públicos, apoyando en la coordinación de la implementación de la Agenda de Modernización del Estado y donde participan Presidencia, Ministerio de Hacienda, Segpres, Dipres, Servicio Civil, Segegob y Subdere.

«Tener un Consejo que permita recibir distintas miradas, aproximaciones, para que avancemos más allá de un Gobierno, sino que sea un avance a nivel de sociedad, a nivel de país, para nosotros es, por cierto, un motivo de orgullo poder contribuir con un granito de arena», dijo el ministro Giorgio Jackson.

«Desde los distintos ministerios que nos toca formar parte de esta coordinación, nosotros estamos plenamente dispuestos a colaborar. Acá no se trata solamente del Gobierno Central, acá se trata de los gobiernos locales, de las distintas instituciones autónomas del Estado, de la colaboración público- privada, se trata de cómo hacemos que el Estado pueda ser en todas sus dimensiones un espacio de confianza sobre lo público», agregó el titular de Segpres.

En tanto, la presidenta del Consejo, consultora especialista en género y gestión pública para el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), Trinidad Inostroza comentó: «creo y sueño con un Estado que pone en el centro a los ciudadanos y ciudadanas, tenemos los ingredientes para poder avanzar hacia un Estado cercano, inclusivo, donde cabemos todos y todas».

Asimismo, manifestó su agradecimiento el vicepresidente de la instancia, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, quien junto al ex contralor Ramiro Mendoza, también integraba el Consejo anterior. «También agradezco que se considere el trabajo de antes, mantener la continuidad hacia un cambio para mirar en perspectiva la modernización del Estado» recalcó al comentar que se requiere incorporar a la ciudadanía en estas conversaciones: «por muy eficiente y transparente que sea el Estado, si la ciudadanía no coopera, las políticas públicas no prosperan».

Agenda de Modernización del Estado De acuerdo a un comunicado emanado desde el Ministerio de Hacienda, en esta primera sesión, el Comité pudo conocer los principios de la nueva Agenda de Modernización del Estado, una hoja de ruta que permitirá apalancar la transformación para construir una nueva relación del Estado con las personas, generando valor público para la ciudadanía a través de iniciativas que aceleren esta transformación.

La coordinadora de Modernización del Estado, Heidi Berner, señaló que «el objetivo primero es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, y creemos que la forma a través de una mayor satisfacción en la entrega de los distintos servicios, pensar las instituciones públicas desde el punto de vista de las personas que se acercan, ponerlas en el centro. También abordaremos la transformación digital y todo aquello que tenga relación con gobernanza, transparencia e integridad son fundamentales».

Entre las materias que serán parte de la Agenda mencionó las nuevas políticas que requieren de un diseño institucional con alta coordinación intersectorial como el Sistema Nacional de Cuidados y el Sistema Integral Migratorio, entre otros.

Los principios de la Agenda incorporan nueve focos que buscan hacerse cargo de desafíos urgentes relacionados a la transformación del Estado y que son transversales a las iniciativas: Participación

Ciudadana, Enfoque de Género, Mejor Gestión Pública, Instituciones Públicas innovadoras, de calidad y eficientes, Descentralización, Coordinación interinstitucional y con el sector privado, Implementación con base en la evidencia, Inclusión y Enfoque proactivo y mirada de futuro.

Los 15 expertos que asesorarán a Boric en esta materia:

Miembros Consejo Modernización del Estado by El Mostrador on Scribd

