Gobierno presentaría proyecto nuevo de renta global

Llevar cualquier pago del impuesto de renta a una tarifa unificada es lo que podría implicar la reforma que estaría presentando el gobierno. Al menos eso es lo que interpretan contadores públicos y tributaristas. Hoy las rentas se desembolsan de manera individualizada.

Eso luego de escuchar la rendición de cuentas de los 100 días del presidente Rodrigo Chaves, quien manifestó: «Estamos trabajando para que la gente pueda pagar impuestos de forma más fácil. Vamos a simplificar el régimen tributario e impulsaremos un proyecto de renta global para que las personas y empresas paguen el impuesto sobre la renta sobre la totalidad de sus ganancias, en lugar de hacerlo por separado, como pasa actualmente. No se trata de cobrar más impuestos, sino de que no haya evasión y se reduzca la elusión fiscal. Estos son parte de nuestros esfuerzos para darle al país la salud fiscal que tanto necesita».

Consultado sobre el tema, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó que en efecto se trata de un proyecto de ley para establecer la renta global, no la renta global dual, que es lo que había planteado la administración Alvarado Quesada.

¿Y eso qué significa? DIARIO EXTRA conversó con Silvia Castro, socia de impuestos de Moore, y con Germán Morales, socio de impuestos de Grant Thornton, quienes expresaron que en palabras sencillas «es pagar más impuestos».

«Este proyecto tendría fines recaudatorios para todos los contribuyentes, no es cierto que se diga que no van a pagar más impuestos. A manera de ejemplo, es como decir que van a llevar a todos a una tasa escalonada hasta un 30% y no parece que vaya a haber exclusión de sectores, globalizarían todo, meten la obligación de declarar y pagar la diferencia», explicó Morales.

Pero ¿qué significa globalizar las rentas? Castro mencionó que básicamente consiste en llevar todas las rentas a una tarifa única, es decir que, si hoy por la renta sobre intereses se paga un 15%, esta se llevaría hasta un 30% con el respectivo incremento que conlleva para el contribuyente. Esto solo a manera de ejemplo, pues aún no se conoce el proyecto de manera oficial.

Otro ejemplo son las rentas de capital inmobiliario, que hoy pagan un 12,75% y pasarían a un 30%, esto podría tener efectos sobre quienes tienen alquileres.

Queda también la incógnita de si el umbral para el pago de renta también bajará. Hoy está en ¢860 mil, solo la gente con un salario de ese nivel paga renta, pero si se modifica como se había planteado en la pasada administración, los salarios de ¢680 mil o más podrían tener que pagar renta, algo a lo que aún no se refiere el nuevo gobierno.

Acosta pidió tiempo para presentar el nuevo proyecto y explicarlo a la ciudadanía. No obstante, adelantó que habría posibilidad de hacer créditos fiscales favorables para el contribuyente.

Para los expertos se necesita modernizar el pago de impuestos con sistemas digitales y ordenar la casa en materia de evasión y elusión antes de pensar en nuevos impuestos.

