Entornointeligente.com /

Omar Paganini.

Foto: Mara Quintero

Gobierno no descarta evaluar la propuesta de Botana de impulsar un fondo de estabilización de los precios del combustible Publicado el 18 de agosto de 2022 Gobierno nacional 4 minutos de lectura El ministro de Industria dijo que no está «cerrado» a estudiar la iniciativa cuando se esté en una situación «más estable», pero advirtió que el mecanismo no garantiza que se «eviten los picos». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes A instancias del senador nacionalista Sergio Botana, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, compareció ante la Comisión de Hacienda para analizar los proyectos de ley que presentó para reformar el mercado de los combustibles. Uno de ellos apunta a la creación de un fondo para estabilizar su precio.

Desde que empezó a regir la ley de urgente consideración (LUC), el precio de los combustibles es definido por el Poder Ejecutivo a partir del informe mensual de la Unidad Reguladora de Servicios y Agua (Ursea), que toma como referencia el valor internacional del barril de petróleo como precio de paridad de importación. Botana entendió que esta medida tiene efectos graves en el mercado interno, por eso presentó una serie de proyectos, que, en su mayoría, fueron compartidos por Paganini.

En diálogo con la diaria , Botana señaló que la evaluación de la citación «fue altamente positiva», e indicó que en varios de los proyectos «habrá alguna instrumentación muy similar» a la que plantean los que él propuso. «El ministro prefiere que sea por la vía administrativa y no legal, porque si hay cambios no se quiere tener la rigidez de hacer algunas correcciones», consideró.

Entre esos proyectos se busca también la modificación de la tributación de los combustibles. El senador entiende que el IVA del gasoil hoy recae sobre el consumidor final y, por lo tanto, propone gravar dos pesos del Imesi -impuesto que se aplica a las naftas- por litro. De esta manera, se «compensa la recaudación de IVA y permitiría una baja de más de cinco pesos por litro» en el valor al público. Otra de sus iniciativas es un proyecto de artículo único que «prohíbe que el combustible sea gravado por cualquier otro tributo que no sea Imesi».

Sobre estas modificaciones en los tributos, Botana indicó que «lo más importante fue que el ministro manifestó su acuerdo con la línea del proyecto para eliminar el IVA del gasoil y sustituirlo por un impuesto fijo de tres pesos, lo cual redundaría en una baja del orden de los nueve pesos por litro, lo cual es altamente significativo». En ese sentido, aclaró que todo depende de los cálculos que haga el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda avanzar la propuesta.

Además, el legislador propone formar un «fondo de amortiguación del precio de la nafta», que tomaría «una proporción del Imesi recaudado en períodos de baja cotización del petróleo y se aplicaría a compensar subas de precios en momentos de alza». Por eso, si baja el crudo, en lugar de disminuir el precio en el surtidor, iría a este fondo administrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para compensar futuras subas. Se establece «un piso y un techo en la variación del Imesi para la conformación y aplicación del fondo», indica dicho proyecto.

Botana dijo que Paganini marcó sus coincidencias con este tipo de instrumento. Remarcó que ante los senadores hizo ver que el país tiene la experiencia del fondo de estabilización de la UTE, «que ha sido una muy buena experiencia». «Nos manifestó» que se comprometía «por lo menos a estudiar profundamente esta posibilidad. Se habló de la necesidad de tener este instrumento y otros que den certezas a algunas planificaciones económicas. Para ello es imprescindible la estabilidad de los precios, y para que esa estabilidad se dé está este instrumento, también el de los seguros y el que ha planteado el ministro de compras a futuro», añadió.

Por otra parte, en otro de los proyectos, Botana encomienda a Ancap a «desprenderse de sus negocios en cemento en el plazo de un año». Señaló que quien tome el negocio de Ancap debe apuntar a la exportación, que habrá «incentivos» para que contraten personal de la empresa estatal y que aquellos funcionarios que no lo acepten tendrán «seguridad» de «permanencia en la plantilla de Ancap».

Sobre el cemento, indicó que «es doble culpable en este país», y ejemplificó: «Es culpable del encarecimiento de los combustibles por las pérdidas de Ancap y, a su vez, es culpable de un cemento carísimo que inhibe la actividad de la construcción. Realmente, es un tema que el país tiene que solucionar». Con relación a las críticas que recibió desde la Federación de Trabajadores de Ancap, Botana respondió que «se privilegian sólo a los trabajadores de cemento y el resto del Uruguay sufre esa consecuencia».

Ahí vamos Tras la comparecencia, Paganini indicó a la prensa que 90% de los proyectos «reflejan la línea en la que está yendo el Poder Ejecutivo». Sostuvo que una parte es a partir de la LUC y otra se basa en «darle independencia a la Ursea y que la regule». «De repente con alguno de estos proyectos tenemos sí diferencias respecto a cómo implementarlo. Si es a partir de la regulación de Ursea, o a partir de leyes», se cuestionó.

El titular del MIEM indicó que el gobierno «hasta ahora» funciona «orientado» a «manejarse» con la regulación y decretos que permita «ir cambiando» el mercado «en forma gradual». «Luego, sí, podrán ser soluciones legales», afirmó.

Respecto del fondo de estabilización, el jerarca indicó que, si se crea, «lo que hace es usarlo cuando quiere amortiguar la subida, pero cargarlo cuando está bajando el petróleo, por lo tanto, no quiere decir que se eviten los picos». También, sostuvo que se pueden prevenir las «caídas bruscas» del precio del barril. «Le damos estabilidad, no cambia el nivel promedio del precio. Lo que entendemos es que está bien estudiar el mecanismo de estabilización», señaló, y agregó que este año se vivió «un aumento muy fuerte del petróleo y de los costos», que se han reflejado en el aumento del precio del combustible en general. «Ese tipo de situaciones especiales es muy difícil de amortiguarlas, digamos», afirmó.

Paganini adelantó que cuando se esté en una situación «más estable», se pueden utilizar este tipo de herramientas: «No estamos cerrados a estudiarlas», consideró.

Al ser consultado sobre si el mes que viene aumentará el precio de los combustibles, pese a que el valor del barril está a la baja, señaló que espera que «se revierta» la LUC «para el otro lado». «Veamos cómo dan los números el 25 [de agosto, fecha en que la Ursea eleva las recomendaciones al Poder Ejecutivo]. A partir de ahí tomamos decisiones», apuntó.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Combustible MIEM Omar Paganini Sergio Botana ANCAP Cemento pórtland Comentar este artículo 1 comentario Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com