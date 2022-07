Gobierno niega subir rentas a jubilados para priorizar importación

Entornointeligente.com /

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó ayer que el Gobierno no subirá la renta de los jubilados como estos demandan debido a que los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) priorizan la importación de combustible y alimentos. «Viabilizamos recursos para garantizar la estabilidad de precios, sobre todo para combustibles y alimentos, para favorecer a todos los sectores y no priorizar sólo a un sector, como es el de los jubilados. Hicimos un análisis y evaluaciones hasta hoy e hicimos conocer estos aspectos. (…) No vamos a poder dar el incremento adicional a 0,65 por ciento que representa la variación de la UFV como fija ley», indicó Espinoza ayer en conferencia de prensa. Los jubilados mantienen una huelga y medidas de presión en demanda de un aumento en sus rentas. Anunciaron que, si no reciben una respuesta positiva, incrementarán sus medidas de presión. La Viceministra de Pensiones lamentó «que la dirigencia de los jubilados no analice el esfuerzo que hace el TGN para garantizar la estabilidad de precios» ante la actual situación económica.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com