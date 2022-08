Gobierno Nacional ratifica su interés de presentar una reforma agraria

Entornointeligente.com /

En el marco de la conmemoración de la ley 70, fue ratificada la reforma agraria que va a presentar el Gobierno Nacional encabezada por la ministra de Agricultura, Cecilia López. La jefa de la cartera del agro dijo que tendrá 3 principios.

El primero tiene que ver con el manejo de los bienes que tiene la Sociedad de Activos Especiales SAE , «si va a haber reforma agraria, que se va a hacer en varias formas, lo primero, estamos mirando las tierras de los narcotraficantes para distribuir, cuanto vale cada una para entregarla sin compromisos», dijo López.

El segundo tiene que ver con la titulación de predios , así lo anunció la funcionaria. «Acelerar los nombramientos para titular las tierras, la reforma agraria ha sido lenta, necesitamos que se acelere el contrato multipropósito que es lo que va a permitir poner el valor comercial de las tierras y los productores tomen las decisiones que toca».

Lo tercero que anunció la mandataria son los aumentos en los impuestos prediales , «los impuestos para los campesinos no van a subir porque las tierras que están en las minifundas no tendrán cambios que valoricen sus tierras, los que si sufrirán son aquellos predios que hoy no están pagando y se benefician de los 4g y 5g, esos los grandes van a tener prediales altos «.

La jefe de la cartera de Agricultura dijo que están esperando que el Ministerio de Hacienda le de luz verde para empezar la tierra de la SAE.

Por otro lado se refirió al catastro, «l o que estamos haciendo es negociando la posibilidad como va muy lento de encontrar unos proyectos pilotos en zonas donde sabemos que hay tierras utilizadas subutilizada para mostrarle al país eso como se va a hacer, y sobre la titulación apenas lleguen los directores de la unidad de tierras y desarrollo rural que ya sabemos que está lento el proceso lo aceleraremos».

