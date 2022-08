Gobierno nacional atiende daños por las lluvias en Caracas, Táchira, La Guaira y Barinas

Entornointeligente.com /

Foto: Alcaldía de Caracas

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, se comunicó telefónicamente con gobernadores y funcionarios de varios estados del país para informar de los daños causados por las lluvias de las últimas horas, y cómo se está atendiendo a las familias afectadas.

El Presidente Maduro realizó los contactos telefónicos durante un evento televisado dedicado a la producción agrícola, realizado este miércoles al final de la tarde.

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira , informó que las lluvias afectaron al municipio Fernández Feo, entrando a San Cristóbal; el sector La Chicharronera en Capacho Viejo, y en La Granzonera, también en Capacho Viejo pero vía Rubio, donde se desplomaron 28 viviendas. Allí quedaron damnificadas 140 familias, las cuales se están atendiendo y llevando a refugios. Se conversó con el alcalde de Capacho Viejo buscando terrenos para luego, con la Misión Vivienda Venezuela, poder construirles nuevas viviendas. José Vicente Rangel Ávalos, alcalde del municipio Sucre del estado Miranda (este de Caracas), informa que el río Guaire se desbordó en tres sectores en El Llanito afectando La Línea, El Hueco y la calle Los Bomberos. Son 120 familias afectadas, que no perdieron sus hogares pero sí los enseres. Señala que el río Guaire desemboca en El Llanito tras atravesar la Gran Caracas y recibir agua de sus numerosos afluentes, por lo que hay que hacer un trabajo de dragado en ese sector para que eso no se vuelva a repetir. El Presidente Maduro señaló que lo apoyará. En el estado Barinas , el ministro para las Comunas, Jorge Arreaza, informó que el río Socopó se salió de su cauce en la madrugada por las lluvias. Señala que en 30 años no se vivía un fenómeno como ese. Indica que 2.288 personas y 562 familias están afectadas. «Sólo 9 familias perdieron todo», indicó. Se rompió un muro de contención en Socopó y, cuando las aguas bajen un poco, se va a abordar el trabajo de repararlo. También se apoyará a productores afectados. Señalan que están alertas porque las lluvias continúan en Mérida y el río Socopó recibe mucha agua desde dicho estado. El Presidente le solicitó a Arreaza comunicarse con el gobernador de Barinas, Sergio Garrido, y trabajar conjuntamente en apoyar al pueblo de Socopó. En Caracas la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informa que 45 familias fueron desalojadas de la quebrada Caraballo, donde colapsaron varias viviendas. También estuvieron en El Junquito y La Vega limpiando lo que arrastró la quebrada. El Presidente también se comunicó con José Alejandro Terán, gobernador de estado La Guaira, quien le indicó que los ríos de Puerto Maya y de Puerto Cruz se desbordaron, afectando 125 viviendas en las cuales sus familias han perdido sus enseres. No hubo pérdidas humanas. Indica que se les está dando toda la atención. Hay varios derrumbes en la vía que baja hacia la Colonia Tovar y El Limón, que están siendo atendidos para abrir el paso.

