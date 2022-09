Gobierno llama a sectores políticos de ultraderecha a condenar manifestaciones contra el Presidente durante Parada Militar

Entornointeligente.com /

Tras calificar de ejemplar el desfile militar, la ministra Camila Vallejo criticó que «son lamentables las manifestaciones de un grupo reducido de adherentes de ultraderecha que se convocaron para generar una protesta contra el Presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones». La vocera de La Moneda señaló que hubo gritos, improperios y groserías, incluso en el izamiento de la bandera y en el desfile. En ese sentido, la titular de la Segegob hizo un llamado, «sobre todo al sector republicano y patriotas que se organizaron para gritar durante toda la ceremonia», esperando la condena de las fuerzas políticas de ese sector. «Como siempre hacen llamados a la no violencia, hoy tuvimos una acción violenta de parte de los grupos convocados. Esto nos es solamente una falta de respeto a la institución presidencial, también a nuestras instituciones como las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad». Por su parte, el Presidente Gabriel Boric recalcó que «las expresiones de opinión son legitimas siempre» y el senador Álvaro Elizalde aseguró que «se trataba de un grupo bastante acotado». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Pese a haber recibido pifias en su llegada al Parque O’Higgins por parte de un grupo de adherentes de la ultraderecha chilena, el Presidente Gabriel Boric señaló que «fue un honor» haber encabezado su primera Parada Militar como Jefe de Estado, en el Día de las Glorias del Ejército. El Mandatario se mostró orgulloso y contento «al ver este acto de subordinación del poder militar al poder civil, donde se honra la historia de nuestra patria».

Respecto de la manifestación en su contra, el Presidente Boric manifestó que «las expresiones de opinión son legitimas siempre». Recordó que él mismo ha sido parte de manifestaciones muchas veces en su vida y, por lo tanto, dijo no tener problema con que «quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión». Eso sí, en línea con las posteriores declaraciones de la vocera de La Moneda, les pidió «que no le falten el respeto a las instituciones de la patria, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar que creo ha estados a altura de la historia de Chile».

Gabriel Boric valoró que el desfile militar tuviera «un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza». Y, declarando que cada vez le tiene mayor aprecio a estos espacios republicanos», definió el evento realizado en Santiago como «un acto que enaltece la historia de la Patria y la República».

Quien también abordó la manifestación en contra del jefe de Estado fue la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), tras calificar de ejemplar el desfile militar, criticó que «son lamentables las manifestaciones de un grupo reducido de adherentes de ultraderecha que se convocaron para generar una protesta contra el Presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones».

La vocera de La Moneda señaló que hubo gritos, improperios y groserías, incluso en el izamiento de la bandera y en el desfile. A su juicio, «le faltaron el respeto a la Parada Militar en su conjunto durante toda la ceremonia esos grupos que se mueven por el odio», destacando que la mayoría de la gente presenció de manera pacifica el evento.

En ese sentido, la titular de la Segegob hizo un llamado, «sobre todo al sector republicano y patriotas que se organizaron para gritar durante toda la ceremonia», esperando la condena de las fuerzas políticas de ese sector. «Como siempre hacen llamados a la no violencia, hoy tuvimos una acción violenta de parte de los grupos convocados. Esto nos es solamente una falta de respeto a la institución presidencial, también a nuestras instituciones como las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad», planteó.

La ministra Camila Vallejo también tuvo palabras para la continuidad del proceso constituyente, afirmando que «en política tenemos que guiarnos por convicciones y por lo que la ciudadanía expresa democráticamente en las urnas. No se trata de encuestas de semana».

«Se trataba de un grupo bastante acotado» El Presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien declaró haber tenido una vista privilegiada tanto del «acotado» grupo que se manifestó contra el Presidente Boric como de la enorme multitud de personas que llegó a presenciar la Parada Militar, comentó que el evento «es una tradición importante, fue impecable, y da cuenta de la relación que debe existir entre las Fuerzas Armadas y autoridades civiles. El desempeño fue de primer nivel y había una impresionante cantidad de personas en una fiesta familiar».

Respecto de las pifias al Mandatario, el senador Elizalde aseguró que «se trataba de un grupo bastante acotado que se ubicó a primera hora en el parque con objeto de tener mayor notoriedad, pero la cantidad de personas que llegó luego era mucha». Y sostuvo que «son los mismos que hace unos días atrás funaron a parlamentarios que están participando en el diálogo para avanzar en el proceso constituyente, donde también están incluidos parlamentarios UDI y RN».

«En alguna medida fue empañada una tradición y por tanto representa una falta de respeto con quienes hoy desfilaron», criticó el legislador y timonel de la Cámara Alta, recalcando que de todas formas «en democracia hay libertad expresión».

Presidente Boric viaja a Nueva York Concluida la Parada Militar, El Presidente Gabriel Boric dijo que primero asistirá a un brindis con miembros del Ejercito y posteriormente viajará directamente a Estados Unidos en compañía de los ministros de Hacienda, Defensa y Medio Ambiente, para asistir a la Asamblea General de la ONU. «Vamos a dar cuenta del momento que vive Chile, de cómo hemos ido cambiando como sociedad, de nuestros compromisos con los Derechos Humanos (DD.HH) en el mundo, y por cierto nuestro compromiso con el respeto a los tratados internacionales», relató el Mandatario, a propósito de su participación en la ONU, a 50 años del famoso discurso de Salvador Allende .

«Esperamos que sea un viaje de alto nivel. El Presidente tiene una agenda que ya conocen y que es muy intensa. Y esperamos que se de el diálogo y que prime la colaboración internacional», añadió sobre el viaje de la delegación presidencial el senador Elizalde.

