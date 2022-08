Gobierno informa a hoteleros que pondrá fin a la homologación de vacunas para turistas extranjeros

Entornointeligente.com /

El Gobierno informó al gremio Hoteleros de Chile una medida que el sector del turismo nacional esperaba hace meses: el fin de la exigencia de homologación de vacunas para el ingreso de turistas extranjeros al país.

Así lo informó a Emol el presidente del gremio, Alberto Pirola , quien señaló que la medida dejaría de regir a partir del 1 de septiembre. «Estamos viendo la luz al final del túnel», dijo.

Se espera que a las 12.30 horas de este viernes los ministerios de Salud y Economía entreguen mayores detalles al respecto.

«Viene la temporada alta y vamos a poder empezar a mejorar los ingresos y aumentar lo que necesitamos. Necesitamos que ingresen extranjeros, calculamos 1 millón 400 mil en el año contra 6 millones que teníamos en 2018», comentó Pirola.

Por ello, subrayó que «e sta es una noticia muy positiva, agradecemos a la autoridad enormemente habernos escuchado, ha sido un trabajo muy arduo, hemos estado meses en conversaciones con las autoridades, fuimos escuchados» .

«Se demostró con estudios y todo que la homologación no era necesaria y que ya era algo que en el mundo no se estaba pidiendo y no teníamos por qué ser uno de los países más avanzamos en la vacuna y con las mayores restricciones en todo el mundo», concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

