«Gobierno hará lo posible por hacer traumáticas las primarias»

La Plataforma Unitaria discute sobre el proceso para realizar las elecciones primarias en pro de un candidato opositor único que enfrente al oficialismo en las presidenciales del 2024.

A juicio de expertos, con ello, comienza también la organización de los partidos de gobierno, desde donde buscarán contrarrestar al máximo «lo posible» estos comicios internos.

El politólogo Jorge Morán expresó que, como parte de su estrategia política, el Gobierno tratará de fragmentar a la oposición, que no vaya unida, sino que existan varios candidatos a las presidenciales.

«Evidentemente el gobierno tratará de manipular todo lo que esté a su alcance para que las primarias sean lo más traumáticas posibles para la oposición, que hayan más fracturas y que no haya un solo candidato, sino varios», declaró Morán a La Verdad .

El analista indicó que por ser gobierno, podría modificar fechas y también «las reglas en función de sus intereses».

«Tanto de uno como de otro lado, los líderes se están preparando», apuntó el politólogo, haciendo ver que las primarias no solo activarán a la oposición, sino a los partidos de gobierno, quienes buscarán fragmentarla.

Piezas políticas

Las piezas comienzan a moverse en el tablero del ajedrez político . Algunos partidos de oposición ya anunciaron su candidatura a las primarias.

De la mano de Henry Ramos Allup, Carlos Prosperi es el postulado por Acción Democrática (AD); mientras que Bernabé Gutiérrez va por la junta ad hoc que nombró el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en este partido.

Andrés Velásquez anunció su postulación por la Causa R. Otras organizaciones aseguraron su participación, pero todavía no oficializan nombres, aunque sus líderes ya se asoman como candidatos con giras nacionales y discursos con propuestas.

Entre quienes se muestran vislumbrando una candidatura están Juan Guaidó, por Voluntad Popular; Henri Falcón, por el Movimiento Futuro; María Corina Machado, por Vente Venezuela; Carlos Ocariz, Juan Pablo Guanipa y Henrique Capriles, por Primero Justicia; Manuel Rosales, por Un Nuevo Tiempo; Gustavo Duque, por Fuerza Vecinal.

«La mayoría de los dirigentes opositores están en precampaña, como es María Corina y hasta el mismo Juan Guaidó. Muchos de los dirigentes están de acuerdo con las primarias y quienes no lo están es porque, en su mayoría, no tienen posibilidades reales de movilizar el voto», expuso el politólogo Luis Aguilar, presidente de Polianalítica.

En entrevista concedida a La Verdad , el analista destacó que «la única forma de que Nicolás Maduro sea reelecto en el 2024 es que la oposición vaya dividida». De allí, que enfatizó que «solo las primarias pueden llevar a la oposición a unificarse».

La importancia estratégica de estas elecciones, organizadas desde la Plataforma Unitaria, hace que tanto opositores como oficialistas tenga su mirada en el proceso.

«Imposible»

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), expuso el pasado 18 de julio que hay divisiones dentro de la oposición y que por esto ve «imposible» que vayan a unas primarias .

«En verdad, no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer unas elecciones primarias de verdad, no las van a hacer, no hay forma», dijo el oficialista, resaltando que el chavismo sí hay unidad.

«En política el tiempo es muy importante y rápido, en dos o tres meses pueden pasar muchas cosas Los que hoy luzcan más favoritos, quizás en unos meses no tendrán mayor chance o serán superados por otras candidaturas», subrayó el politólogo Jorge Morán.

