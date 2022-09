Gobierno envía mensaje al oficialismo tras malestar por cambios: «Todos los partidos que apoyan esta coalición son importantes»

Entornointeligente.com /

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó el mensaje que el Presidente Gabriel Boric envió esta mañana a los partidos oficialistas durante el consejo de gabinete realizado hoy en La Moneda, ocasión en la que señaló a sus ministros que «no estamos gobernando para los partidos, lo estamos haciendo para Chile».

El jefe de Estado envió esa señal a las colectividades a través de sus secretarios de Estado en medio de la molestia que provocaron algunos cambios que realizó en su gabinete , los cuales perjudicaron a RD y pusieron en una situación compleja al PC, con la fallida nominación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

Tras la reunión, la jefa de gabinete explicó que la frase del Mandatario «tiene que ver con algo que debiera ser de sentido común. En este palacio gobernamos para Chile y los partidos son fundamentales para que podamos gobernar. Todos los partidos que apoyan esta coalición son importantes».

«Todos son necesarios para que saquemos adelante los compromisos ciudadanos y la frase del Presidente apunta a eso, para que nunca perdamos de vista para qué estamos en política y para qué estamos en el Gobierno», subrayó., luego de encabezar por primera vez el encuentro tras su asunción el pasado martes.

Acuerdo constitucional La secretaria de Estado también se refirió a la idea que se ha planteado por parte de algunos senadores de RN de no convocar a una nueva Convención Constitucional para generar otro proyecto de Constitución, ante lo cual llamó a esos sectores a cumplir los compromisos adquiridos en orden a convocar al órgano.

Al respecto, comentó que «nosotros esperamos que si existen esas posturas en la derecha, no sean mayoritarias, porque si pensaban eso hubiera sido bueno que lo dijeran antes de la votación. Nosotros no hemos visto que predomine esa idea».

«Aquí estuvieron sentados todos los partidos de la oposición, a excepción del Partido Republicano, y todos reafirmaron su compromiso con un nuevo proceso y su compromiso con hacerlo rápido y yo espero que eso sea lo que prime, porque de lo contrario sería incumplir la palabra «, recalcó.

Asimismo, sobre la posibilidad de dar urgencia al proyecto de ley que restablece el voto obligatorio, pero con inscripción automática, Tohá recordó que «todos los sectores que apoyamos al Gobierno del Presidente Boric t enemos una convicción democrática con el voto obligatorio y la henos tenido siempre por muchos años».

«Se intentó varias veces tener voto obligatorio con inscripción automática en el pasado y eso no tuvo los votos. No vamos a cambiar ahora de opinión por un resultado electoral, n uestras convicciones en esta materia no están sometidas a la ultima votación o encuesta», subrayó.

En esa línea, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo respalde esa medida, explicó que «lo primero es que tenemos que cerrar el acuerdo constitucional, es el primer paso, porque es el que gatilla todos estos cambios a nuestro sistema político. Sobre las urgencias, no tengo en este momento ninguna información específica, pero nuestra convicción y espíritu va en el sentido de reafirmar ese compromiso y convicción con el voto obligatorio».

