Gobierno dice que Empresa Nacional del Litio «no es un nuevo Codelco» y resalta importante rol de privados

El subsecretario de Minería, Willy Kracht , dio nuevas luces respecto a la estrategia que está desarrollando el Gobierno para dar impulso a la industria del litio en Chile, que incluye la creación de un Empresa Nacional del Litio (ENL) . «El diseño de la ENL es diferente a lo que es Codelco, esto no es un nuevo Codelco , Codelco nace a partir de una serie de capacidades que ya estaban en el país que pasan a control del Estado y el país se debe hacer cargo de continuar la operación. En este caso, nosotros queremos construir esa capacidad». No obstante, Kracht reconoció que e n materia de litio en el sector público no existe ni la capacidad de producción, ni la experiencia para hacerlo sin ayuda de privados, a lo que se suma la premura que existe para aprovechar el «boom» del mineral, que se prevé sea en un período acotado. Así, aseguró que en 2023 el Ejecutivo saldrá a buscar un socio estratégico para el desarrollo de la industria. Ya se han contactado con una decena de empresas y países interesados.

