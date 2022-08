Gobierno desestima usar Ley de Seguridad del Estado contra acto en Valparaíso y opta por querella a través del Código Penal

Entornointeligente.com /

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo , explicó este lunes que el Ejecutivo decidió, a través del Ministerio del Interior, presentar una querella por contravenir el artículo 373 del Código Penal en contra de los responsables del acto ocurrido en Valparaíso, donde se utilizó la bandera nacional para simular un aborto.

De esta forma, la vocera de La Moneda respondió a las dudas planteadas desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, desde donde se comunicó que el hecho podía ser perseguido mediante el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado por «ultraje a la bandera» , pero que para ello se necesita de una acción impulsada desde La Moneda.

Al respecto, Vallejo explicó que «nosotros como Gobierno hemos tomado acciones, no solamente nos hemos pronunciado en establecer la gravedad de los hechos y la condena, sino que hemos tomado acciones y nos hemos querellado tanto por lo sucedido en Valparaíso como también por lo sucedido el día de ayer en Santiago».

«Entonces, el Gobierno está actuando y se ha querellado bajo lo que establece nuestro Código Penal para poder garantizar que no haya impunidad respecto a los hechos sucedidos. Si a la oposición no le parece, bueno, está bien, es legítimo, pero nuestro Gobierno está estableciendo acciones y no solamente declaraciones», agregó.

Asimismo, recordó que la ministra del Interior, Izkia Siches, ya había abordado el tema en la mañana «y lo reitero, nosotros ya tomamos las acciones y esas son las que vamos a sostener (…) cuando uno invoca la Ley de Seguridad tiene que ver con hechos que afecten gravemente la seguridad de la Nación».

«Para el resto, tenemos nuestro Código Penal, que establece delitos por atentados contra la moral y las buenas costumbres y ofensas al pudor. En este caso, además, a propósito de lo establecido tanto por la Defensoría de la Niñez, como nuestra subsecretaria y nuestro Ministerio del Interior, ha tomado la decisión de no solamente poner los antecedentes, sino que querellarse directamente respecto a estos hechos que nos parecen de total gravedad», enfatizó.

La portavoz del Ejecutivo recalcó que «nosotros adoptamos querellas y vamos a garantizar de que no haya impunidad respecto de estos hechos «, junto con detallar que «la subsecretaría de la Niñez no tiene facultades para querellarse, solo presentar antecedentes y denuncias al Ministerio Público».

«Eso fue comunicado, porque en materia de Niñez es la Defensoría la que tiene esas facultades. Pero nuestro Ministerio del Interior También tiene facultares, entonces, en el caso del Ministerio del Interior también se ha optado por querella a través del artículo 373 del Código Penal «, concluyó.

Emplazamiento a la oposición Asimismo, Vallejo pidió a todos los sectores político condenar los hechos ocurridos tanto en el puerto como en la capital, -donde una carreta conducida por manifestantes del Rechazo atropelló a un adherente del Apruebo- , con la misma vara, apuntando a la reacción de la oposición frente a ambos hechos.

Sobre este punto, al titular de la Segegob comentó que «es importante señalar que como Gobierno esperamos no solamente de la oposición, o quizás en particular de la oposición, las condenas transversales a los hechos de violencia y no solamente lo sucedido en Valparaíso, sino también lo sucedido ayer».

«Lo que todos pudimos presenciar a través de los medios fueron hechos graves de violencia, que puso en riesgo vidas de personas y la integridad física de las personas», añadió la vocera, lamentando las justificaciones que a su juicio surgieron desde la derecha frente al episodio acaecido en la Alameda.

En ese sentido, comentó que «si bien son legitimas estas solicitudes y requerimientos que han hecho ciertos grupos de la oposición ante la Contraloría y la Fiscalía, también esperamos que haya un estándar más alto respecto a todos los hechos de violencia y no solamente a algunos».

«En ese sentido, creemos que más allá de justificar por parte de la oposición los hechos sucedidos ayer, tiene que haber una condena y una crítica transversal a aquello», dijo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com