Gobierno definiría mañana en Consejo de Ministros el uso de mascarillas en colegios

«Mañana tenemos Consejo de Ministros. Seguramente hablaremos del tema y como resultado estaremos haciendo de conocimiento a qué nivel de acuerdo hemos llegado», subrayó Explicó que la decisión que se tome dependerá de ciertos protocolos que deberán cumplir y mantener tanto los estudiantes como las instituciones educativas. En esa línea, propuso que el retiro de la mascarilla en las instituciones educativas del país esté condicionada al cumplimiento de un elevado número de niños que hayan completado su esquema de vacunación contra el covid-19. «Es necesario discutir y evaluar junto con el Ministerio de Salud si es pertinente o no (retiro de mascarilla). Aún es bajo el nivel de vacunación entre los niños de 5 a 11 años, pero en la medida en que se eleve el porcentaje de escolares vacunados se podría considerar su uso. Ese sería el reto», señaló. Lamentó que, a pesar del esfuerzo de las brigadas de vacunación por vacunar a los niños, sean los padres quienes no brindan la autorización respectiva para inmunizar a sus hijos puesto que creen que la enfermedad no les afectará gravemente por ser menores. Puedes leer: Ministro de Educación anuncia censo de infraestructura educativa para priorizar obras Recordó que en el último Consejo de Ministros se ha solicitado revisar la norma que declaró en emergencia sanitaria al país porque es importante adecuar y reformular los protocolos de bioseguridad de acuerdo a los niveles de contagio y vacunación en las regiones. «Uno de los aspectos a revisar es entre las zonas rurales y urbanas. En las primeras, los niños y los adultos no utilizan mucho la mascarilla porque no hay contagios. En cambio, en las zonas urbanas, el tema de las aglomeraciones obliga a tener un mayor cuidado de protección como la vacunación, el uso de la mascarilla y el lavado de manos para evitar los contagios», acotó. Por tal motivo, sugirió que, en las zonas rurales, el uso de las mascarillas en los colegios no debe ser obligatorio porque ha observado que el distanciamiento de las carpetas y entre los estudiantes cumplen con las normas establecidas por el Minsa y el número de infectados por el covid-19 es mínimo. En otro momento, indicó que el próximo año, el Minedu realizará un censo de infraestructura educativa con el fin de obtener información sobre el estado de las escuelas y colegios públicos del país y priorizar la construcción o mantenimiento de locales escolares para garantizar la seguridad e integridad de los escolares. «Hemos dispuesto que se ejecute un censo de infraestructura (el 2023) porque el que se realizó el 2014 no se culminó y solo llegó al 80 % de la información requerida por el Ministerio», subrayó. Destacó también el esfuerzo de miles de docentes por adaptarse a las nuevas tecnologías en tiempo de pandemia con el objetivo de seguir educando a los niños de manera virtual y que no pierdan clases. Más en Andina: ¡Atención! El lunes 29 de agosto es día no laborable para el sector público ?? https://t.co/BZkVIuBPpd pic.twitter.com/nxvfrb7WB8

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 22, 2022 (FIN) ICI/LIT Publicado: 23/8/2022

