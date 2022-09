Gobierno debe aceptar informe de CIDH para evitar a la Corte IDH

Entornointeligente.com /

Si el Estado no quiere llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe aceptar las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la sociedad debe exigir que las investigaciones para establecer responsabilidades sean realizadas por un «mecanismo internacional probo e independiente», sostienen juristas bolivianos, al indicar que el gobernante y el partido MAS ya iniciaron la revictimización de las personas que fueron involucradas en el caso terrorismo.

«El informe de fondo hace varias recomendaciones al Estado boliviano, una que tiene que ver con la reparación de las víctimas, muertes calificadas como ejecuciones extrajudiciales, las cuales no han sido investigadas en absoluto, (…) pero para investigar se tiene que establecer mecanismos ‘ad hoc’, de tipo particular, de expertos independientes para que se hagan estas investigaciones con todas las credenciales vigentes», dijo el abogado Ramiro Orías Arredondo, representante en Bolivia de la Fundación para el Debido Proceso. El legista justificó esta posición, en sentido de que no es posible que la «policía que no investigó esos crímenes ahora investigue, o los fiscales que no investigaron torturas, que no tuvieron una investigación debida o las propias autoridades involucradas en este proceso».

«No pueden ser los mecanismos tradicionales de la justicia que fueron parte del problema que ahora vayan a investigar; necesitamos un mecanismo internacional», aseguró.

Ataques

En tanto, abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia refirió que este informe pone en evidencia una vez más la fragilidad, debilidad, la injerencia política, falta de capacidad, ausencia de imparcialidad, entre otros, del sistema de justicia boliviano.

«El informe se mantiene en reserva para no exponer a los Estados ni a las víctimas a las represalias. (…) Ahora, en vez de cumplir con buscar reparar el daño, están llevando a cabo un proceso de revictimización asumiendo y emitiendo criterios y opiniones totalmente contrarios a lo que se espera de un Estado que reconoce que se han vulnerado, violado y se han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales», expresó preocupado.

Corte IDH

Sin embargo, todo hace prever que el Estado no cumplirá con las recomendaciones emanadas de la Comisión, toda vez que antes de la emisión del «informe de fondo», el Gobierno no dio paso a llegar a una solución amistosa.

Además, se observa desde el MAS una posición agresiva contra el documento de la CIDH, toda vez que refieren y cuestionan incluso el cierre del caso terrorismo.

Patrocinador

A su vez, el abogado Gerardo Gianni Prado, que patrocinó la petición de víctimas de violaciones de derechos humanos en el denominado caso terrorismo ante la CIDH, aseveró que el caso llegará a la Corte IDH y que se emitirá una sentencia contra el Estado boliviano que obligará a la reparación, investigación y otros aspectos, señala un reporte de Erbol.

En la petición participaron Mario Tadic, Elod Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes —según la CIDH— sufrieron torturas y vulneraciones a sus garantías judiciales cuando fueron detenidos en 2009, acusados de terrorismo.

El abogado Gianni Prado reveló que en julio las víctimas fueron notificadas con un resumen del informe de fondo de la CIDH, del cual no puede dar detalles porque el organismo solicitó reserva. Explicó que la versión del texto en su totalidad debió ser notificada al Estado, para responder al mismo.

De manera extraoficial, se conoce que la CIDH recomendó al Estado que investigue a los responsables de las violaciones a derechos humanos detalladas en el informe.

Pasos para evitar la Corte IDH

– La Comisión prepara un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado.

– Fijará un plazo dentro del cual el Estado deberá informar sobre las medidas para cumplir las recomendaciones.

– El Estado no está facultado para publicar el informe hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto.

Cómo llegaría Bolivia a la Corte

– Si el Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana (…) y la Comisión considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe (…) someterá el caso a la Corte.

– Si el peticionario tuviera interés en que el caso sea sometido a la Corte, deberá presentar los siguientes elementos: a. la posición de la víctima o sus familiares(…), b. los fundamentos y c. las pretensiones en materia de reparaciones y costas.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com