Entornointeligente.com /

La ministra de Medio Ambiente de Suiza, Simonetta Sommaruga, propuso a los ciudadanos «apagar el ordenador cuando no se use, apagar las luces o ducharse juntos» para reducir el consumo de energía en un 15%, según el diario británico The Times.

El país alpino importa el 75 por ciento de su gas de Alemania, lo que llevó a las autoridades a anunciar este verano su intención de reducir el consumo de energía en un 15 por ciento desde octubre hasta finales de marzo.

Como resultado, se lanzó una campaña titulada «La energía es limitada. No la desperdiciemos».

La campaña pide a los ciudadanos que ayuden a evitar que el país sufra escasez de energía antes del invierno, por ejemplo, utilizando menos agua, apagando los aparatos eléctricos y las luces cuando no se utilicen y bajando la temperatura de la calefacción.

Si la situación no mejora y se produce una mayor escasez, el Consejo Federal podría introducir «restricciones de consumo, prohibiciones y regulaciones de cuotas», según los informes locales.

Pero las duchas comunitarias parecen haber disgustado a los suizos, desatando una avalancha de críticas.

En la revista Femina, por ejemplo, el editorial denuncia el intento del gobierno de «gestionar nuestra vida privada hasta el más mínimo detalle».

Más allá de la anécdota, Suiza simplemente se está preparando para una situación terrible provocada por el mal juicio de los políticos europeos.

Es la tormenta perfecta, y aunque el número de empresas al borde de la quiebra es mayor que en muchas décadas, hay que asumir el coste de una avalancha de inmigrantes procedentes de África, Oriente Medio y Ucrania. Hay que seguir alimentando la máquina de guerra ucraniana.

El resultado es un deterioro sin precedentes del nivel de vida del europeo medio.

En el Reino Unido, el 60% de las empresas están a punto de cerrar debido al aumento de los precios de la electricidad.

Así lo informa el think tank Make UK, que representa los intereses de la industria británica.

El 13% de las fábricas británicas han reducido su jornada laboral, y el 7% están cerrando temporalmente. La factura de la luz ha subido más de un 100% respecto al año pasado.

En Alemania, según el Instituto Leibniz de Investigación Económica, el número de insolvencias de empresas y personas aumentó un 26% sólo en agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La cifra fue significativamente superior a la prevista por los analistas alemanes. Según los expertos, las quiebras solo aumentarán en otoño.

Esto está relacionado con el aumento de los costes de los procesos de producción, en particular el incremento de los precios de la energía.

Y el cierre del gasoducto ruso Nord Stream promete tener efectos apocalípticos: la peor crisis energética de Europa en décadas.

ENLACE ORIGINAL: https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/europes-impoverishment-swiss-government-advises-its-citizens-to-share-a-shower-to-save-power/

VEA TAMBIÉN: Agencia Europea insta a prepararse para nueva ola de Covid-19 » EntornoInteligente

Entornointeligente.com