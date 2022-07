Gobierno de Ecuador tendrá 90 días para cumplir acuerdo que detuvo las protestas

Entornointeligente.com /

Tras dos semanas de bloqueos, este jueves finalmente el Gobierno de Ecuador y los grupos de manifestantes llegaron a un acuerdo y terminaron las marchas que provocaron la muerte de ocho personas y golpearon la economía del país

A partir de este viernes el Gobierno de Ecuador tendrá 90 días para cumplir su parte del acuerdo firmado con el movimiento indígena con el que se acabó las protestas.

El acuerdo conocido como el «Acta por la paz» fue firmado este jueves y dió fin a los 18 días de protestas.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso ya comenzó a cumplir su parte del trato concentrando los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera.

Según reseñó Efe, se redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora pasarán a costar 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).

La demanda de las organizaciones indígenas era para que rebajanse a 2,10 y 1,50 dólares, sin embargo aceptaron el acuerdo.

Asimismo, se derogó el decreto 95 que promovía la actividad petrolera y la derogación del decreto 151 sobre minería, pero aceptaron que el Gobierno se comprometa a reformarlo para que no haya más concesiones mineras en reservas naturales, territorios indígenas.

El acuerdo logrado en Ecuador El Gobierno de Ecuador reveló el acta del acuerdo logrado y ya formado por las partes. Indica que fue firmada el jueves 30 de junio en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que había llevado el proceso de mediación.

Estos son los acuerdos que ejecutará el Gobierno, según el acta revelada:

Reducir el valor del combustible Diésel, Extra y Ecopaís en un total de 15 centavos de dólar por galón. Es decir, 5 centavos adicionales a los ya dispuestos en el decreto N° 462. Y se trabajará en las políticas de focalización de subsidios. El Gobierno Nacional se compromete a derogar el Estado de Excepción en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Se derogará el Decreto Ejecutivo No. 95 en materia de hidrocarburos. Se elaborará un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos. Se reformará el Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en: áreas protegidas y territorios ancestrales; zonas declaradas como intangibles; zonas arqueológicas; áreas de protección hídrica; se garantizará la consulta previa, libre, e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas. Además, se instalará una mesa de diálogo para el seguimiento de estos acuerdos, según el Gobierno, con representantes de la Conaie, Feine y Fenocin y que durará 90 días.

Los momentos previos a la firma del acuerdo Tras la conferencia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) publicó un mensaje en sus redes en el que explicaba que se estaba revisando el acta del acuerdo. «AUN NO SE FIRMA, por respeto a las decisiones colectivas, este momento se revisa a detalle con la estructura del Mov. Indígena el acta, que fue levantada por la comisión interventora sosteniendo al máximo los mejores resultados de la agenda nacional de 10 puntos», publicaron en un tuit.

