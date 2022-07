Gobierno de Duque instaló 165 paneles solares en la Casa de Nariño

Entornointeligente.com /

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (DAPRE), de la mano del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, se une al uso de energías limpias con la implementación de una solución solar fotovoltaica en sus edificaciones y el desarrollo de un estudio para identificar medidas energéticas de estas mismas. «Sin lugar a dudas, la principal política pública del presidente Iván Duque para el sector minero energético fue la transición Eenergética, este fue el Gobierno que la inició y que la hizo realidad. La transición no es sólo las grandes granjas y parques eólicos y solares, sino también es llegar a todas las regiones del país y a las instituciones públicas», dijo Diego Mesa, ministro de Minas y Energía. «Ya son más de 34.000 hogares que tienen acceso a la energía por primera vez gracias a paneles solares y sin duda alguna la transición energética es uno de los grandes legados que deja el Gobierno para el presente y el futuro de Colombia», agregó el funcionario. Con una inversión total de 548,7 millones de pesos (124.249 dólares aproximadamente), el Dapre se suma a la transición energética gracias a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en tres de sus sedes y el desarrollo de un espacio de estudio que determina medidas de mejora en el uso de energía eléctrica en seis de sus instalaciones. El primer proyecto tuvo una inversión de 369 millones de pesos (83.550 dólares) que permitirá que el Fenoge suministre, instale y ponga en marcha un sistema de autogeneración a través de la instalación de 165 paneles solares fotovoltaicos. Los paneles le ayudarán al Dapre a suplir parte de su demanda energética, pero además a mitigar anualmente la emisión de 23,1 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a sembrar 138 árboles. «Estos proyectos solares no solo permitirán la llegada de energía más limpia al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, también representarán un ahorro estimado del 39% de la facturación de energía eléctrica, lo que representa un ahorro económico anual de 74 millones de pesos (16.755 dólares), incluyendo incentivos tributarios como la deducción hasta del 50% del valor del proyecto de la renta líquida en un periodo de 15 años, la depreciación acelerada de los activos, la exclusión del impuesto de IVA en bienes y servicios, y la exención de gravámenes arancelarios», dijo Katharina Grosso, directora ejecutiva de Fenoge. Por otra parte, con el propósito de consolidar la transición energética e identificar oportunidades de medidas de gestión eficiente de la energía en las instalaciones del Dapre, se destinó 179,7 millones de pesos (40.699 dólares) para realizar auditorías energéticas en la Sede Hato Grande, Casa Equidad, Casa Galán, Casa de Nariño, Vicepresidencia y Sede Administrativa, ubicadas en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Sopó. Estas auditorías se desarrollaron en cinco etapas de trabajo. La primera, se basó en la recolección de información disponible de las edificaciones. En la segunda se evaluó el estado actual de las sedes, sus consumos, niveles de iluminación y niveles de temperatura. La tercera etapa, desarrolló un plan de mediciones. En la cuarta se realizó un análisis energético y la última etapa: se determinó oportunidades de mejora para optimizar el consumo energético de las seis edificaciones de la entidad. Con los resultados de esta última etapa no solo se espera optimizar el consumo energético del Dapre, sino disminuir un 20% su ahorro de energía eléctrica.

