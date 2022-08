Gobierno de China condena visita de Nancy Pelosi a Taiwán

Entornointeligente.com /

Las autoridades chinas aseveraron que la presencia de Nancy Pelosi en Taiwán constituye una gran provocación política.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó este martes la llegada a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.), Nancy Pelosi, calificando esta acción como una violación a la soberanía del país asiático.

De acuerdo con la Cancillería, la visita de Pelosi representa «una violación grave del principio de una sola China y de las disposiciones de los tres comunicados conjuntos China-EE.UU. Tiene un impacto severo en la base política de las relaciones chino-estadounidenses e infringe gravemente la soberanía y la integridad territorial de China».

En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que «China se opone firmemente y lo condena con severidad, y ha realizado una gestión seria y una fuerte protesta ante los Estados Unidos».

Statement by China’s Ministry of Foreign Affairs on Pelosi’s visit to Taiwan https://t.co/s7cH9TuKHj

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 2, 2022 «Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, y el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legal que representa a toda China, esto ha sido claramente reconocido por la Resolución 2758 de 1971 de la Asamblea General de las Naciones Unidas», recalcó el ente.

Al mismo tiempo, añadió que Taiwán es el tema más importante en el marco de las relaciones entre el China y EE.UU.

«El Estrecho de Taiwán se enfrenta a una nueva ronda de tensiones y graves desafíos, y la causa fundamental son las reiteradas gestiones de las autoridades de Taiwán y Estados Unidos para cambiar el statu quo. Las autoridades de Taiwán han seguido buscando el apoyo de Estados Unidos para su agenda independentista (…) Estados Unidos, por su parte, ha estado intentando utilizar a Taiwán para contener a China», refiere en el texto.

#China rechaza visita de Nancy Pelosi a Taiwán y acusa a #EEUU de violar su soberanía @ConexiontlSUR @temasteleSUR pic.twitter.com/F9YT2ltGVx

— Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) August 2, 2022 «Ningún país, ninguna fuerza ni ningún individuo debe subestimar la firme determinación, la fuerte voluntad y la gran capacidad del Gobierno y el pueblo chinos para defender la soberanía estatal y la integridad territorial y lograr la reunificación y el rejuvenecimiento nacional», indicó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la forma correcta de tratarse China y EE.UU. es únicamente con «respeto mutuo, la coexistencia pacífica, la no confrontación y la cooperación en la que todos ganan».

Por su parte, el Ejército Popular de Liberación chino precisó que a partir de las 12H00 (hora local) del día 4 de agosto, hasta las 12H00 (hora local) del 7 de agosto, se realizarán ejercicios militares y actividades de entrenamiento, incluidos simulacros con fuego real en las áreas marítimas alrededor de la isla y su espacio aéreo.

