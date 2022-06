Gobierno crea grupo de trabajo para atender problemática de trabajadores de las azucareras

Entornointeligente.com /

Mediante Resolución Ministerial N° 181-2022-PCM, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que dicho grupo de trabajo está integrado por: a) Un/a representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quien lo preside. b) Un/a representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. c) Un/a representante del Ministerio de la Producción. d) Un/a representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. e) Un/a representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. f) Un/a representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. g) Un/a representante del Ministerio del Interior. h) Un/a representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. i) Un/a representante de Frente Nacional de Defensa de la Industria Azucarera (FREDIAP) de Lambayeque. j) Un/a representante de la Coordinadora Regional de trabajadores y ex trabajadores de las empresas azucareras. El grupo de trabajo tiene como función articular con las entidades públicas y privadas, y otros actores locales y nacionales, para elaborar un documento que identifique y proponga acciones que coadyuven, atiendan y solucionen la problemática social de los trabajadores y ex trabajadores de las empresas azucareras del departamento de Lambayeque. Se indica que en el marco de la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional, declarados a consecuencia de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la covid-19, la función de la mesa de diálogo puede realizarse de manera presencial o virtual, utilizando para este caso herramientas de tecnologías de la información. El grupo de trabajo tiene vigencia por un período de ciento ochenta (180) días calendario contado a partir del día siguiente de su instalación. La resolución suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez. (FIN) RMCH/JCC Más en Andina: ?? El @JNE_Peru informó que las organizaciones políticas deben solicitar la inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos hasta el 14 junio, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. https://t.co/VWLN6TvHRI pic.twitter.com/3hv4wtHGSv

