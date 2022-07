Gobierno convoca a un diálogo en medio de las crecientes protestas en Panamá

Entornointeligente.com /

ANUNCIAN MÁS PROTESTAS

Esta iniciativa de diálogo fue anunciada por el Gobierno al tiempo que la Alianza Pueblo Unido por la Vida dijo este sábado que habrá más protestas la próxima semana.

El secretario general de Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, aseguró a Efe que hay «una serie de comunicaciones» con representantes del Gobierno con miras a un diálogo, pero que independientemente de eso y de la mesa de Veraguas se mantiene el cronograma de las próximas protestas.

Se está valorando «unificar una sola lucha entre los compañeros de Anadepo y los compañeros de Alianza Pueblo Unido», agregó Andrade, que recordó que esta última agrupa a más de 70 organizaciones de todo el país.

«Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo en el que haya resultados, no creemos en un diálogo en donde el Gobierno nos explique que no se puede. Este pueblo no aguanta más y por eso la próxima semana vamos a producir acciones en todo el país: tranques, piquetes, huelga, conforme a la condición de cada organización sindical y popular», dijo Andrade en un conferencia de prensa.

El galón de combustible (3,78 litros), que ha llegado a superar lo 6 dólares en Panamá, fue congelado por el Gobierno temporalmente en 3,95 dólares para algunos sectores en un intento por impedir el alza del pasaje y de los alimentos y en medio de críticas de sectores que piden la suspensión del impuesto a los carburantes para que se beneficie a toda la población.

El Ejecutivo también aprobó una compensación económica, de entre 250 y 1.526 dólares mensuales, para los transportistas de carga agrícola tras una huelga de varios días que casi dejó sin el abasto de esos productos a la capital y el país.

