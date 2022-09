Gobierno consulta a EE.UU. si el FBI citó a declarar a Dammert: Policía federal lo descartó

Entornointeligente.com /

El Gobierno informó, a través de un comunicado, que consultó a Estados Unidos sobre la veracidad de una publicación aparecida la semana pasada, donde se señalaba que el FBI había citado a declarar a la ex jefa de asesores del segundo piso de La Moneda, Lucía Dammert.

«Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.», señala.

El pasado 15 de septiembre el medio digital Interferencia publicó un artículo donde señalaba que la socióloga habría sido asesora de Genaro García Luna, ex zar antidrogas de México investigado por sus vínculos con el cartel de Sinaloa.

Ese mismo día la aludida Dammert escribió una declaración en sus redes sociales, donde descartaba esta información.

«Son hechos abiertamente falsos y a los que tengo el deber de referirme por menoscabar mi calidad profesional y personal». En esa línea, recalcó que «durante tres décadas de desarrollo profesional he trabajado en más de 20 países de América Latina como consultora de múltiples organismos internacionales que buscan mejorar la calidad de políticas públicas, especialmente en el área de las reformas al sector seguridad, reformas policiales, prevención del delito y crisis carcelarias».

«Entre fines de 2007 e inicios de 2008 fui parte de un equipo de consultores que trabajó para un organismo analizando procesos de reforma policial que se estaban implementando en México en diversos niveles del Estado, pero jamás he asesorado personalmente al ex secretario de Seguridad Pública de México», indicó.

Asimismo, sostuvo que «desconozco la existencia del proceso legal e investigativo que menciona la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera. Es falso, además, que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación».

«Lamento profundamente el tenor y forma de esta publicación. Esto no es una equivocación, sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona. Al ser un ataque directo, me reservo el derecho a buscar apoyo legal», afirmó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com