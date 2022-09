Gobierno condena pifias a Presidente Boric en desfile: «Le faltaron el respeto a la Parada Militar en su conjunto»

Entornointeligente.com /

Casi tres horas duró en total el acto de la Parada Militar 2022, y se trató de la primera del Presidente Gabriel Boric, que recibió pifias y gritos de algunas personas durante su participación en el evento.

El mismo Boric se refirió al asunto al cerrar el desfile y descartó que fuera un momento «difícil». «Para mí no ha sido difícil, me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida, por lo tanto no tengo problema con que quienes no estén de acuerdo con nosotros expresen su opinión», dijo.

«Pido nomás que no falten al respeto a las instituciones de la Patria, al Ejército, a las FF.AA, Carabineros y todos quienes han hecho una impecable Parada Militar que creo que ha estado la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos. Por mi parte, ningún problema», afirmó el Mandatario.

La ministra Segegob, Camila Vallejo, remarcó que se trató de un desfile «ejemplar» e hizo énfasis en que las manifestaciones fueron de un «grupo reducido de personas de ultraderecha».

«Son lamentables estas manifestaciones de un grupo reducido de personas de ultraderecha que se convocaron efectivamente para generar una protesta en contra del Presidente, p ero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones, gritando improperios y groserías incluso en el izamiento de la bandera , en los propios desfiles de las instituciones. Le faltaron el respeto a la Parada Militar en su conjunto durante toda la ceremonia «, declaró Vallejo.

La ministra agregó que «esos grupos que se mueven por el odio son minoritarios, la gran mayoría de la gente vino a presenciar de manera pacífica la Parada Militar y eso es lo importante y que hay que destacar porque es parte de nuestra democracia, son instituciones que son importantes en la defensa de la patria y para la democracia, para eso vamos a estar acá siempre acompañándolos».

Finalmente, llamó a la condena de las pifias por parte de las fuerzas políticas «de ese sector». «Sobre todo el sector que representa, el mundo de los patriotas, republicanos, gente que está organizada y que se convocó específicamente al frente para gritar durante toda la ceremonia, nosotros esperamos la condena de las fuerzas políticas de ese sector, porque así como siempre hacen un llamado a la no violencia, hoy día tuvimos una presencia altamente violenta de estos manifestantes de ultraderecha».

«Esperaríamos que su sector político lo condene, porque esto no solamente es una falta de respeto a la institución presidencial, sino también a nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad», concluyó.

