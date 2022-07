Gobierno colombiano da estocada a disidencias con muerte de alias «Iván Mordisco»

Entornointeligente.com /

El domingo pasado, el Ejército informó que diez guerrilleros de una disidencia de las FARC murieron en una operación

El jefe guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco», murió el pasado fin de semana en una operación militar en el departamento colombiano del Caquetá (sur), con lo que «se da una estocada final a las disidencias» de las FARC, según dijo este viernes el ministro de Defensa, Diego Molano.

El domingo pasado, el Ejército informó que diez guerrilleros de una disidencia de las FARC murieron en una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía en un área rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), y hoy Molano confirmó que en esa acción cayó alias «Iván Mordisco».

«Esta operación, que permite la neutralización de nueve individuos de ese frente primero de las disidencias de las FARC y la neutralización de alias ‘Iván Mordisco’, nos permite señalar también que esta es una operación en la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias», dijo el ministro Molano en una rueda de prensa en Bogotá.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que con los resultados de la «Operación Júpiter» y otras acciones contra las disidencias se evitó la «refundación de las FARC» porque el plan del abatido jefe guerrillero era «expandirse con 8.000 hombres armados», al tiempo que recordó que alias «Iván Mordisco» nunca entró al acuerdo de La Habana, firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC.

Molano dijo que el jefe guerrillero que murió «era un azote para el sur del país en términos de ataques terroristas, desplazamientos, narcotráfico y asesinato de líderes sociales».

A este grupo armado ilegal también se le responsabiliza del asesinato de nueve militares en una zona rural de San José del Guaviare en julio de 2021, entre otros crímenes.

PRONTUARIO CRIMINAL

Según el centro de investigación del crimen organizado InSight Crime, alias «Iván Mordisco» era «uno de los principales actores criminales del sur de Colombia».

Su poder residía «en comandar la disidencia del Frente 1 que tiene presencia en Guaviare, Vaupés y Vichada, y cuenta con aproximadamente 400 integrantes», puntualiza ese centro de investigación.

El accionar criminal de «Iván Mordisco» comenzó hace unos 20 años, cuando se unió a la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC, en donde se inició como guerrillero raso, pero luego se especializó como francotirador y más adelante fue explosivista.

Hacia 2012, ya era el comandante del Frente 1 y seguía acatando las órdenes del mando de las FARC aunque sus críticas a las conversaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno colombiano en Cuba fueron aumentando con el tiempo.

El ahora abatido jefe guerrillero fue capturado en 2015 por el Ejército en la población de Miraflores (Guaviare) pero luego recuperó su libertad en un episodio que todavía no está claro.

Posteriormente sus desacuerdos con los mandos de las FARC se acentuaron y no aceptó el acuerdo de paz, tras lo cual por medio de una carta informó que no entregaba las armas al tiempo que llamó a todos los «guerrilleros, guerrilleras, milicianos y milicianas» que no estuvieran de acuerdo con el proceso de paz a «aunar fuerzas» y «continuar la lucha insurgente».

Debido a estas declaraciones, «Iván Mordisco» no solo se convirtió en el primer comandante en disidencia, sino que pasó a ser uno de los disidentes más peligrosos del sur del país.

En los últimos meses, varios jefes de otra disidencia de las FARC, la llamada «Segunda Marquetalia», entre ellos los alias «Jesús Santrich», «el Paisa», «Romaña» y «Gentil Duarte» murieron en confusas circunstancias en la zona de frontera de Venezuela con Colombia, donde han encontrado refugio, según el Gobierno del presidente Iván Duque.

