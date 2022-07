Gobierno califica de «erróneas» versiones de que pago a la BBVA será con aportes de las AFP

Entornointeligente.com /

Ante la preocupación que el fallo del Ciadi que ha fijado que Bolivia debe pagar $us 105 millones al español BBVA, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que los aportes para la jubilación que realizan los trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no serán afectados. «Los recursos de los aportes para la jubilación que realizan los trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) no serán afectados y los jubilados continuarán percibiendo sus rentas de acuerdo con la normativa vigente», señala un comunicado de Economía. En relación a los pronunciamientos de algunos sectores que mostraron su preocupación por que el millonario monto de 105 millones de dólares será pagado con los recursos de los aportes a las AFPs, esa cartera de Estado afirmó que «esas afirmaciones son «totalmente erróneas y carentes de veracidad». Asimismo, Economía señala que la Ley 065 establece medidas para defender los aportes de los trabajadores y los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). «Se constituyen como un patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de la entidad que los administra, por lo que al ser patrimonios distintos poseen cuentas contables registros financieros y balances diferentes y no deben mezclarse», se precisa.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com