Gobierno cacarea que no hay dinero para maestros y demás trabajadores    

Como estaba previsto se cumplieron los objetivos de la asamblea convocada para reclamar los derechos de los docentes y demás trabajadores dependientes de la administración pública. Lo aseguró José Miguel Briceño, presidente del Suma Trujillo, Filial Fetramagisterio; miembro de la Coalición Sindical Magisterial y coordinador de los Trabajadores de la Administración Pública y sectores laborales de la región trujillana.

Prof. José Miguel Briceño De 277 diputados de la AN ¿Dónde están los 7 trujillanos del Psuv, incluyendo uno de Boconó? En esta oportunidad – dijo ※ y desde la Casa del Obrero de Boconó, reiteramos nuestro rechazo el sicariato (Sic) salarial masivo del Estado patrono presidencial Nicolás Maduro, en contra de los maestros de Trujillo y Venezuela. Con esta irresponsable posición, el gobierno está atropellando a los trabajadores de la administración pública: Nacional, regional y municipal.

Es inédito en la historia contemporánea del país, que en más de 87 años de historia, los trabajadores y lo más insigne de América y el mundo, que son los maestros, les hayan timado y de una sola templada, le arrebataron su progresividad constitucional humana y contractual.

Ni cuando las dictaduras Recordamos que ni cuando las dictaduras de Juan Vicente Gómez con 27 años y Marcos Pérez Jiménez, esta última, no tan larga, pero muy sanguinaria, ninguno de los dos fueron capaces de tocar al magisterio y los trabajadores. Mientras este Estado – patrono presidencial y auto denominado obrero, quitó los 60 días del bono vacacional, los 28 días a los educadores activos, jubilados y pensionados, al igual que los 60 días del bono recreacional de jubilados, pensionados y sobrevivientes.

Digo que es inédito en la historia – continúa ※ porque violaron todo empezando con nuestra CRBV, Ley Orgánica del Trabajo, más todas las convenciones colectivas e incluyendo la primera acta convenio de 1969.

Han manifestado cínica y públicamente, que no existen recursos necesarios para honrar los compromisos. Nosotros les decimos, que «No se puede ser tan irresponsables, caradura y por demás ineficientes, porque en el año 2018 -2020, esta Convención Colectiva y segunda unitaria fue presupuestada. No se nos puede olvidar que eso quedó grabado para el mundo en conciencia de los maestros y los trabajadores que es la mejor Convención Colectiva del mundo y que había que cumplir con los derechos de los trabajadores y por eso expresó «Cúmplase» y había que plasmar esos derechos, porque hay que honrar compromisos como última quincena de julio y primera de agosto y de no hacerlo, no están honrando el estado social de Justicia y de Derecho.

Dijeron los trabajadores «Aceptamos el reto y reclamaremos nuestros derechos en el terreno que sea»

El gobierno cacarea Desde el gobierno plantean entre comillas y así lo remarca el declarante: Que mientras insiste que no hay suficientes recursos económicos, olvidándose que la CRBV, establece que los ingresos por nuestras riquezas, deben ser invertidos en educación y salud. Pero, mientras el gobierno cacarea que no hay suficiente dinero para estos importantes sectores de la ciudadanía, sí hay recursos y hasta sobran, para la corrupción y distribuir entre la élite militar. Además de lo anterior, también alcanza este dinero para los juegos con los iraníes, cubanos y chinos; porque hay recursos para honrar este compromiso, pero no les alcanza para honrar los compromisos con los educadores y trabajadores dependientes de la administración pública en general.

Según juicio de los organizadores «Sobre la marcha, vamos a seguir calentando las calles de Boconó» __________________________________

