Gobierno busca que el MTPE sea ente tutelar gubernamental de los derechos laborales

Explicó, en ese sentido, que el Estado tiene que seguir avanzando y promoviendo el respeto de los derechos de los trabajadores mediante el diálogo tripartito que incluye al sector empleador, la clase trabajadora y los representantes gubernamentales. «No podemos aspirar a ser un país desarrollado si los trabajadores no gozan de condiciones dignas. El trabajador es la fuerza necesaria y eficiente para lograr ese objetivo. Quien desarrolla al país es el capital humano. La economía la mueven la clase trabajadora, los emprendedores, los obreros y obreras. Quien desconoce eso, no está viendo la realidad», especificó. Salas aseguró que, con ese propósito, su sector elabora normas regulatorias, como las precisiones realizadas al reglamento de la Ley de Tercerización, a través del DS N° 001-2022-TR; así como los cambios al reglamento a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con el DS N° 014-2022-TR. «Sin embargo, ahora hay voces que se preguntan por qué se ha reglamentado de esa manera, sin considerar que ya existía la Ley N° 29245 que regula los servicios de tercerización para actividades especializadas, por lo que el reglamento solo precisó que estas actividades no comprenden al núcleo del negocio», refirió. Relaciones colectivas El titular del MTPE manifestó que algo similar ocurrió con el DS 014-2022-TR que actualiza el Reglamento de la Ley de relaciones colectivas de trabajo que, finalmente, lo que busca es fortalecer la labor sindical que está reconocida en la Constitución. En el Perú, sólo el 5% de los trabajadores registrados en la planilla electrónica de las empresas del sector privado se encuentran sindicalizados. «Cuando se pretenden desarrollar estos temas, hay algunas voces que se molestan. No nos molestemos. Sentémonos a la mesa, dialoguemos. Pero que quede absolutamente claro que en este gobierno el trabajador es parte importante para el país. Es fundamental para el desarrollo y merece trabajar en condiciones dignas. El MTPE siempre será la entidad que no solo lo escucha, sino que busca la justicia en el marco laboral que corresponde», precisó. El ministro Salas sostuvo que los derechos laborales se han ido conquistando y ganando a lo largo de los años, los cuales el Estado peruano ha ido recogiendo a través de la adhesión a tratados internacionales que así lo exigían. «Esos tratados nos dicen que debemos buscar un trabajo decente, a través de una remuneración justa, que no haya explotación y sobreexplotación, que se le brinde seguridad y salud en el trabajo, entre otros», aseveró. El titular del MTPE expuso en el foro «Hacia el cambio de la Constitución y las modificaciones normativas laborales» organizado por Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios del Perú (Fetrimap) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Más en Andina: Transfieren S/ 94.3 millones a regiones para pago a docentes que ascendieron en concurso público. ?? https://t.co/CZKH0E7Hyr El monto también será destinado para cubrir la bonificación de condecorados con Palmas Magisteriales. pic.twitter.com/1Tr00tZECN

LINK ORIGINAL: Andina

