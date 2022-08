Gobierno británico discute medidas contra alto costo energético

Entornointeligente.com /

Más de 100.000 personas han firmado la iniciativa Don’t Pay UK en la que manifiestan su negativa a pagar las facturas de gas y electricidad.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se reunió este jueves con el ministro de Economía, Nadhim Zahawi, y el titular de Hacienda, Kwasi Kwarteng, y directivos de compañías energéticas para abordar medidas en pos de enfrentar el incremento de los precios de la energía en el país.

El todavía premier británico publicó en Twitter que esta mañana instó a las empresas eléctricas «a seguir trabajando en formas de ayudar con el costo de vida» en el marco del encuentro al que asistieron los líderes de las corporaciones energéticas.

En este sentido, Johnson destacó que «sé que la gente está preocupada por el difícil invierno que se avecina, razón por la cual brindamos apoyo, incluido un descuento de 400 libras (488 dólares) en la factura de energía para todos los hogares».

No obstante, precisó que las mayores decisiones fiscales serían tomadas por quien lo suceda en el cargo a partir de septiembre, luego de que anunciara su renuncia el pasado 7 de julio ante la severa crisis política.

Por su parte, Zahawi acordó mantener la cooperación con las empresas del sector en aras de garantizar una ayuda a la ciudadanía que sufre los impactos de la creciente inflación en Europa. De acuerdo con medios internacionales, no se alcanzaron acuerdos concretos.

La reunión fue llevada a cabo en la residencia oficial de Downing Street, luego de que la consultora Cornwall Insight revelara que las facturas eléctricas por cada hogar superarán las 4.000 libras esterlinas anuales (más de 4.888 dólares) a partir del próximo mes de enero.

Entretanto, más de 100.000 personas han firmado la iniciativa Don’t Pay UK en la que manifiestan su negativa a pagar las facturas de gas y electricidad en medio de la mayor crisis del costo de vida en décadas.

