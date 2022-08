Gobierno ataca a comisión cruceña por insistir en censo para el 2023

Entornointeligente.com /

Tras el ultimátum planteado por las autoridades cruceñas para que el Ejecutivo abrogue el decreto que suspende el censo hasta 2024, el Gobierno arremetió ayer y aseguró que la propuesta de Santa Cruz para que la consulta sea en 2023 es «inviable» y que el Comité Interinstitucional señaló aspectos del cronograma que no eran posibles. El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que en el acta firmada con el comité cruceño no se establecieron fechas fatales, que no se respeta la palabra empeñada y que se sale con advertencias de tomar medidas de fuerza. En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, adelantó que analizan llamar a un paro de 72 horas luego de que se cumplan los plazos dados al Gobierno. «Vemos con cierta preocupación que se empeñe la palabra en la búsqueda del diálogo, que se firme un acuerdo que ha levantado expectativas importantes, y que horas después se desdiga lo que se ha señalado y firmado horas antes, entonces, el valor de la palabra se devalúa», afirmó Richter. El miércoles, el comité cruceño programó para el 24 de agosto la presentación de información del Instituto Nacional de Estadística (INE) desagregada y para el 3 de septiembre la abrogación del decreto supremo que define el 2024 para el censo, caso contrario se asumirían medidas. «Nosotros no hemos establecido esas fechas, esa es una acción unilateral que no estaba conversada y que no está inscrita en el acta, es una decisión del comité interinstitucional. Ahora hay que mirar algo ahí, todas las personas reunidas el día lunes no son todas parte de Comité Interinstitucional», sostuvo. No se puede esperar Sin embargo, el gobernador Camacho adelantó un posible paro de 72 horas si el Gobierno no responde a las conminatorias, porque es de urgencia saber cuándo será el censo poblacional. «La fecha (para la realización del censo) puede ser cualquiera mientras todos estemos de acuerdo que se haga en 2023, imposible aceptar en 2024. No vamos a esperar el tiempo que quiera el Gobierno. Entre los primeros días de septiembre se tiene que saber si vamos o no a tener censo en 2023 e ir a las medidas inmediatamente», afirmó Camacho, según reporte de El Deber.

Descalificación Richter, en su conferencia, cuestionó el silencio de los participantes del diálogo del lunes 15 de agosto, en el que no hicieron observaciones a la propuesta del cronograma del INE y que se dejó establecido que la fecha y año del censo se definirá de manera técnica. «Nosotros hicimos nuestras observaciones contra aquellos, la gente de la Cepal también hizo sus observaciones sobre la presentación de la Uagramy le señaló de manera textual que ese proyecto es inviable, en tanto y cuanto está construido sobre la base de recortes periodísticos y la información de la página web del INE», dijo.

Gobernación cruceña cuestiona a Richter Después de que el vocero presidencial Jorge Richter desahuciara la propuesta del Comité Interinstitucional de Santa Cruz para ejecutar el Censo de Población y Vivienda en 2023, desde la Gobernación de Santa Cruz lo observan por querer tapar los vacíos de Instituto Nacional de Estadística (INE) para llevar adelante la encuesta nacional. Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación cruceña, rechazó la postura asumida por Richter tras la reunión que se llevó adelante entre autoridades del Gobierno nacional e instituciones cruceñas y que politice el tema, según señala El Deber. Si bien el trabajo de la reunión tenía que manejarse de manera técnica, el vocero presidencial ha sido observado por llevar nuevamente el tema a la arena política.

