Gobierno anuncia querella por carabinero baleado en La Araucanía

El delegado presidencial de la región de La Araucanía, Raúl Allard , confirmó el sábado que el Gobierno presentará una querella por el carabinero baleado en la comuna de Victoria. La denuncia se hará por el delito de homicidio frustrado.

«Presentaremos una querella para aplicar el máximo rigor de la ley. Esta querella será por homicidio frustrado pero también por la secuencia de hechos que se tipificarán para que se determine el máximo rigor que corresponda según la ley», indicó Allard, recoge Emol .

La Araucanía: carabinero fue herido a bala en el pecho «Lo repudiamos (el disparo contra el carabinero), no corresponde en un estado democrático de derecho. Estamos aquí para expresar nuestro apoyo y preocupación por el estado de salud del cabo segundo. No corresponde, no puede ser», añadió el delegado.

Recordemos que ayer, en el marco de un procedimiento policial por robo con intimidación, un sujeto disparó a un carabinero. El proyectil le dio en el pecho, específicamente en la zona de la clavícula.

El funcionario fue traslado en estado grave al Hospital de Victoria, donde fue intervenido quirúrgicamente y estabilizado. Posteriormente, fue movilizado hasta el Hospital de Carabineros, ubicado en Santiago.

