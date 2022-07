Gobierno anuncia que no patrocinará candidatura del jurista Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia de La Haya

Entornointeligente.com /

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric informó que no respaldará la candidatura del jurista chileno Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Cabe destacar que el diplomático asomaba como uno de los interesados en asumir el cargo que dejó vacante Antonio Augusto Cançado, juez brasileño que falleció el pasado 29 de mayo.

Grossman, quien fue uno de los agentes de Chile ante la CIJ en el marco de las demandas marítimas que enfrentó el país por parte de Perú y Bolivia, era uno de los diplomáticos que concitaba el mayor respaldo por parte de la política nacional, convirtiéndose en una carta que se mostraba segura para ser nombrada en el cargo por encontrarse más cercano a la izquierda.

La determinación fue informada al abogado por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y desde la cartera emitieron un comunicado explicando las razones que tuvo el Ejecutivo para no patrocinar su candidatura.

Al respecto, señalaron que «una elección a la CIJ implica una campaña de gran envergadura, que se debe trabajar de manera prioritaria y con mucha anticipación. La administración anterior, pese a conocer esta información, no presentó al profesor Grossman ni a ningún otro candidato a la CIJ para el período 2024-2033, como tampoco se planteó por algún grupo de interés o Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje la posibilidad de hacerlo ante esta administración».

«El escenario actual de intercambio de apoyos -mecanismo a través del cual un país respalda la candidatura de un tercero a cambio del voto en una elección de su propio interés- es particularmente preocupante para la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos, la que fue presentada en 2021 por la administración del presidente Sebastián Piñera y sobre la cual el apoyo que le ha prestado el actual Gobierno debe entenderse como una política de Estado y una prioridad de la agenda de política exterior», apuntaron.

«En el escenario descrito, considerando que una elección tan importante requiere planificación anticipada, disposición de votos, recursos presupuestarios y estrategia de campaña, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente no está en condiciones de postular esta candidatura para el proceso eleccionario en curso», complementaron.

En ese sentido, señalaron que «estamos seguros que en un futuro cercano -y atendiendo a la relevancia de la Corte Internacional de La Haya- Chile podrá realizar una postulación a este órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, la que será presentada con la anticipación y planificación seria y adecuada que el cargo merece, de manera de asegurar su éxito».

Grossman es un reconocido académico y jurista chileno con vasta trayectoria internacional, fue el coagente en el caso de la delimitación marítima contra Perú y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Además, es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, donde fue reelegido con primera mayoría para el período 2023-2027.

Lea el comunicado completo aquí

