Gobierno alista nuevo Fogape y parlamentarios instan a redefinir instrumentos financieros

El Gobierno anunciará una nueva medida para alivianar la carga financiera de las PYME que atraviesan un complejo escenario económico. Se trata de un nuevo Fogape, que se daría a conocer hoy en una actividad en la que participarán el ministro de Hacienda, Mario Marcel, su par de Economía, Nicolás Grau, y la presidenta de BancoEstado, Jessica López, quien será la anfitriona del encuentro.

El Fogape es un fondo de garantía estatal para pequeños empresarios destinado a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos. La administración del fondo está a cargo de BancoEstado y es supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los antecedentes del nuevo Fogape los dio a conocer el ministro Grau cuando, a fines de junio, respondió un oficio a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados detallando que en conjunto con Hacienda estaban «trabajando en la implementación de un Fogape especial, de vigencia acotada, que junto a otros alcances considera el refinanciamiento de deudas adquiridas durante la pandemia».

El secretario de Estado aseguró por escrito a los parlamentarios que esperaba «que este programa comience a operar en los próximos meses».

En el marco del plan denominado «Recuperación inclusiva Chile apoya», el ministro Marcel expuso el lunes ante la comisión de Hacienda del Senado y dijo que uno de los puntos pendientes de esta iniciativa es un nuevo Fogape, el cual sería presentado por el ministro Grau en los próximos días.

Consultado por DF, el Ministerio de Economía no estuvo disponible para hacer comentarios sobre el nuevo Fogape.

Antecedentes del anuncio

Entre los antecedentes que manejó la administración del Presidente Gabriel Boric para tomar la decisión de un nuevo Fogape están los entregados por el Banco Central hace unos meses.

El ente rector presentó a mediados de junio ante el Consejo de Estabilidad Financiera -que es integrado por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la CMF y la Superintendencia de Pensiones- sobre las vulnerabilidades y riesgos de firmas de menor tamaño.

Los datos entregados en base al Informe de Estabilidad Financiera hicieron ver que «el impago sigue bajo en el promedio, pero que hay algunos a sectores específicos que podrían estar más afectados por la situación financiera», de acuerdo al acta de la reunión.

El informe del ente rector había advertido que «en un entorno más incierto, se mantienen restringidas las condiciones de otorgamiento con mayores tasas de interés y menores plazos, especialmente para empresas de menor tamaño».

Los requerimientos oficialistas

El diputado (PS) y presidente de la comisión de Economía de la Cámara, Daniel Manouchehri, señaló que «necesitamos un Fogape al cual las PYME y empresas familiares puedan acceder efectivamente, sin tantas trabas. Este es un crédito garantizado por el Estado, donde la banca ha puesto problemas a las empresas que más lo necesitan».

El parlamentario expresó que «necesitamos plazos de gracia, y tasas preferenciales, que permitan reactivar la economía. Asimismo, se requieren medidas que permitan reprogramar a quienes se encuentran con moratorias de este crédito».

En la misma línea, el diputado (PS) y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo, apuntó que «hay una materia que no ha sido del todo despejada y que requiere de urgencia abordar que es el alto endeudamiento que muchas PYME tienen».

Naranjo sostuvo que «lamentablemente el sistema que tenemos no está dando respuesta a ese drama porque, aunque exista el Fogape y otros instrumentos, aún así el sistema bancario no responde a los requerimientos y necesidades que tienen las PYME».

Por ello, mencionó que sería importante que el Ejecutivo pueda abordar la problemática buscando otros mecanismos que ayuden a este tipo de empresas.

Afirmó que «muchas veces las PYME acuden al sistema bancario y les dicen que no son sujetos de entregarles un préstamo porque no tienen garantías o no son suficientes las que tienen».

Los últimos cambios

A un mes de finalizar la segunda administración de Sebastián Piñera, a mediados de febrero se adjudicaron las primeras líneas de créditos con garantía estatal de «Reactiva».

En dicha ocasión se entregaron cerca de US$ 1.500 millones en derechos de garantías estatales que podrían permitir créditos por hasta US$ 2 mil millones para empresas afectadas por la pandemia.

Los recursos estaban orientados apoyar la reactivación y recuperación económica del país a través de recursos destinados no sólo a capital de trabajo, sino que también a inversión y refinanciamiento de deudas.

