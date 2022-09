Gobierno ahora pide a Yungas suspender marcha para dialogar

Entornointeligente.com /

El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Arlen Lovera, volvió ayer a convocar a la dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) liderada por Freddy Machicado a una mesa de diálogo y solicitó frenar la marcha que partirá desde Chulumani este domingo 4 de septiembre. «Quiero pedirle al sector de Freddy Machicado un cuarto intermedio en las movilizaciones para que nos podamos sentar en la mesa del diálogo. Tres cartas se han enviado por parte del Viceministerio de Desarrollo Integral y tres cartas también por parte del ministerio, con eso serían seis las notas que se han enviado buscando diálogo y ahora buscando un cuarto intermedio en las movilizaciones. (…) Se convocará al sector de Arnold Alanes por separado para el diálogo», señaló la autoridad.

Invitación No obstante, el viceministro no especificó la hora, el día ni el lugar donde se realizará la reunión con los dirigentes de la Adepcoca orgánica. «Se va a volver a reiterar las invitaciones por escrito por parte de nuestro Ministro para que se puedan sentar en esta mesa de diálogo y buscar una solución coherente y en consenso con todos los sectores de los Yungas», explicó. Los cocaleros de Adepcoca ratificaron su marcha para este 4 de septiembre y reiteraron que, si las autoridades quieren dialogar, deben bajar a la marcha. «De alguna manera sería muy bueno que las autoridades de Gobierno den cara en la marcha y ver la posibilidad de poder pacificar en base a eso», sostuvo el secretario de Organización de Adepcoca, Roly Aguilar. El dirigente añadió que el presidente de la organización cocalera Freddy Machicado no estará al inicio de la movilización, porque dio positivo a Covid-19, información que fue confirmada por el abogado Gualberto Cusi.

