Gobierno afirma que no puede haber dos Adepcocas y plantea que las bases decidan

El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, afirmó que no puede existir dos asociaciones departamentales de productores de coca (Adepcoca), por lo cual planteó que las bases cocaleras sean las que elijan a quienes administren a la institución. «En el caso de Adepcoca es un solo mercado, entonces no puede haber de ninguna manera dos Adepcocas. Aquí solamente reconoce a una Adepcoca, no dice ‘Adepcoca A’ y ‘Adepcoca B'», dijo Gonzales. Insistió en que este conflicto es interno de los cocaleros, porque existen dos bandos que se atribuyen la representatividad de Adepcoca. En el conflicto se enfrentan los cocaleros que respaldan la sede tradicional de Adepcoca en Villa Fátima, liderados por Freddy Machicado, y el sector de Arnold Alanez, quien también reclama la representatividad de Adepcoca en base a una sentencia de Amparo. El Ministro señaló que no le parece mal la idea de las bases decidan a quién reconocen para manejar Adepcoca. «Las bases al final de cuentas tienen la razón, las bases tendrán que decidir cómo quieren funcionar y donde va a funcionar Adepcoca», afirmó. Asimismo, el viceministro de Coca, Arlen Lovera, coincidió con el criterio del Ministro. «Lo mejor sería que ambas bases se reúnan y que de los dos directorios se consolide sólo un directorio, podría ser por un consenso entre ellos o también por una nueva elección», manifestó Lovera.

