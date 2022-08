Gobernar con el pueblo

Entornointeligente.com /

De «nuevo Girón moral, un Girón en tiempo de paz», calificó Jorge Lezcano Pérez, autor del libro La concepción del Poder Popular que diseñó Fidel , editado por la Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña, los hechos ocurridos recientemente en la Base de Supertanqueros de Matanzas, en los que gracias a la unión y la fuerza de todo nuestro pueblo, encabezados por el Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo posible –junto con la ayuda de México y Venezuela y el apoyo solidario de muchos en el mundo– derrotar en poco tiempo el terrible suceso allí acontecido.

Durante la presentación este jueves en el Centro Fidel Castro Ruz, como parte de las actividades para conmemorar el aniversario 96 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Lezcano Pérez, quien fuera fundador de la Asamblea Nacional del Poder Popular y su vicepresidente por varios años, coordinador nacional de los CDR y primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, recordó que fue precisamente por Matanzas donde a instancia de nuestro Comandante en Jefe se aplicó en 1974 la primera experiencia de organización de los órganos del Poder Popular.

Por eso dijo, hoy Fidel, representado en la figura de Díaz-Canel, volvió a estar presente en tierras matanceras batallando por su pueblo y su Revolución Socialista.

En su intervención, el autor, quien además tiene escrito, entre otros libros y folletos, El delegado del Poder Popular, gobierno y democracia y Tareas actuales del Poder Popular , recordó a Fidel cuando expresó: «(…) ser siempre justo y no permitir nunca que se cometan abusos de poder, de autoridad; que el pueblo participe en los problemas, que el pueblo dé sus opiniones, que el pueblo decida: eso es lo que significan la democracia y el socialismo».

Más de 20 artículos recoge su autor en La concepción del Poder Popular que diseñó Fidel , tras tres décadas de experiencias de trabajo en el Poder Popular a los que suma fragmentos de los principales discursos de Fidel sobre estos órganos de la Revolución Cubana, «una de las grandes creaciones de Fidel» (entre las tantas que tuvo), al decir del doctor Elier Ramírez Cañedo, historiador y subdirector del Centro Fidel Castro, quien al presentar el texto lo definió como un libro de combate y de victoria, un hermoso homenaje a Fidel en su 96 cumpleaños.

Entre los conceptos concebidos en esta nueva forma de gobierno, que según Lezcano Pérez, mantienen hoy su vigencia, están el que no existe en nuestra Revolución el oficio de político; el que a los cargos no se aspira, los ciudadanos no se postulan; el que existe un solo poder: el del pueblo trabajador.

Ello, actualmente refrendado en nuestro Sistema Político, comenzó en la manigua, estuvo presente en la primera Asamblea Constituyente que aprobó la Primera Constitución del país, y que conducido por Fidel y Raúl y el Partido Comunista sigue contando con el pueblo en la rectificación de deformaciones, para eliminar errores, derribar obstáculos y concebir nuevos caminos.

Sin dudas, el libro La concepción del Poder Popular que diseñó Fidel , se convierte en importante instrumento de trabajo en manos de los diputados, delegados, trabajadores del Poder Popular y el pueblo, en virtud de esclarecer el concepto de Poder Popular, permanente convocatoria hecha por nuestro Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

