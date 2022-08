Gobernanza y salud sexual y adolescente

Entornointeligente.com /

En los últimos días el país ha estado en debate sobre si se debe castigar o no a una profesora que impartió la clase de salud sexual y reproductiva a los adolescentes en un colegio de Santa Cruz. Y aunque parezca de locos, esto incluso se aceptó como una denuncia judicial por «corrupción de menores».

Por suerte, el denunciante desistió y el Alcalde de esa ciudad indicó que se realizará en septiembre un taller sobre el tema, para todo el sistema educativo.

En Bolivia, la educación sexual y reproductiva es un derecho de los adolescentes, es obligación de los colegios de impartirla y es necesario dar el servicio de consejería y atención a la demanda de un adolescente en un centro de salud, sea para el uso de anticonceptivos u otros. Sin embargo, el hecho de que Bolivia esté entre los países con mayor tasa de embarazo adolescente (en promedio, 62 nacimientos de bebés por cada 1.000 mujeres adolescentes), que existan violaciones, abortos ilegales y que más del 80% de los adolescentes indique que no puede acceder a los servicios de anticoncepción en los centros de salud da una señal clara de que no se está haciendo de forma efectiva lo que se debe hacer.

Lastimosamente, Bolivia no tiene datos estadísticos de cómo se lleva adelante la educación sexual en los colegios. Por lo tanto, hablaré basada en mi experiencia. Muchos colegios no quieren abordar el tema ni aceptan que las ONG hablen del tema a los adolescentes. Otros muchos colegios que sí hablan del tema sólo se confinan a hablar de mensajes sin contexto como «la abstinencia, porque si no uno se puede embarazar y tendrá que recurrir al aborto» y muestran un video del aborto. Estos mensajes profundizan el tabú ya existente y anulan la conversación sobre el tema en las familias, en los colegios y entre parejas de enamorados adolescentes. Nadie quiere abordar el tema, lo que empeora la situación, ¿por qué?

Se realizaron encuestas a más de 4.000 adolescentes en Bolivia por mi institución, la misma encuesta también se obtuvo en más de 2.000 adolescentes en Ecuador y 1.000 adolescentes en Nicaragua. Los resultados indican que el 20% en promedio ya tiene relaciones sexuales y de ese grupo menos del 30% utiliza anticonceptivos de manera consistente. El grupo de adolescentes sexualmente activos se hace más grande con la edad. Es decir, para los 17 años tres de cada 10 han tenido relaciones sexuales. La masturbación se da con el crecimiento adolescente y es una forma de explorar su cuerpo y sus emociones.

Estudios científicos han demostrado que los adolescentes que tienen enamorados, una alta autoestima y conocen del tema de sexualidad estarán mejor preparados para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva. Y no sólo lo harán en su vida adolescente sino también a lo largo de su vida adulta. Por lo tanto, así como la educación en cualquier tema es importante, recibir educación sobre salud sexual, y no un taller, sino educación continua también lo es. Pero las personas a cargo de esta educación, como en la educación escolarizada o universitaria, se deben preparar.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud están llamados a dar entrenamiento con el contenido correcto. Hay un manual Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad -Un enfoque basado en la evidencia de la UNFPA y publicado en 2018.

Debemos dar oportunidad a los profesores entusiastas a recibir capacitación y no sancionarlos. La experiencia horrenda que tuvo la profesora de Santa Cruz no dejará de resonar en otros profesores a ser tratados igual. En Bolivia, el error penalizado cuando podría ser una oportunidad para mejorar.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com