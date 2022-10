Gobernador Rivas pide «señales claras» al Gobierno: «No hemos visto en acción el plan Buen Vivir que fue anunciado con bombos y platillos»

Entornointeligente.com /

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, abordó en conversación con El Mostrador en La Clave la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la zona sur del país.

En concreto, Rivas se refirió al Plan Buen Vivir, anunciado en marzo pasado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para dar respuesta al conflicto del Estado con el pueblo mapuche, relativos a la creación de parlamentos con autoridades tanto indígenas como locales y la inversión.

En ese sentido, la autoridad apuntó que «lamentablemente nosotros no hemos visto, y a diferencia de otros años, donde los planes se veían que se estaban ejecutando, el Plan Buen Vivir -yo diría a nivel regional-, no han visto este plan en acción».

«El Plan Buen Vivir tiene que ser mucho más integral. Yo no coincido que tengamos un plan donde no se esté llegando directamente a las municipalidades a preguntar cuáles son los requerimientos que tengan, donde no se acerquen al Gobierno Regional para ver cual va a ser la línea de acción en las cuales podemos trabajar de manera conjunta», complementó.

En esa línea, declaró que «mi visión, mi análisis de lo que ha pasado hasta aquí no es positivo. Yo creo que no hemos visto en acción este Plan Buen Vivir que fue anunciado con bombos y platillos en marzo y la verdad que, por lo menos desde el punto de vista de lo que uno puede percibir desde el Gobierno Regional, no ha sido así».

«Me explicaba la ministra (Tohá) que se están haciendo algunos trabajos que no necesariamente son aparentemente muy públicos, pero creo que hoy día la región, en la situación en la que está, necesita de señales claras», adicionó.

«El Plan Buen Vivir yo no lo veo en esa línea con inversiones de gran impacto en la región, que es lo que necesitamos», cerró.

