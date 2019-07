Gobernador Prieto: “El 100 % de los municipios del Zulia están energizados”

Entornointeligente.com /

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, indicó este jueves 25 de julio que luego del cuarto apagón nacional ocurrido el lunes 22 de julio, el 100 % de los municipios están energizados con el Plan de Administración de Cargas (PAC).

Aseguró que continuará el racionamiento eléctrico de 6×6 horas, “bajo el esquema de la estabilidad”, pues “estamos recibiendo (del Sistema Eléctrico Nacional), según el último informe, 950 megavatios y para lograr restablecer un 100 %, necesitamos que el SEN nos envíe 1.100 megavatios para la administración 6×6 “, precisó.

“El Zulia, como sabemos, está en la cola del sistema (eléctrico) y hasta que no tengamos la autogeneración que estamos recuperando —y no debo anunciar en qué momento; solamente queremos que los zulianos tengan la estabilidad eléctrica para su cotidianidad— nosotros no estaremos tranquilos”, expresó el mandatario regional cuando realizaba la entrega de 20 motos a la Policía de San Francisco, en la Plataforma Tecnológica M/G Almidien Moreno Acosta, en la circunvalación 1.

