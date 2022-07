Gobernador Freddy Bernal: «La dinámica fronteriza es indetenible»

Entornointeligente.com /

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, señaló que la promulgación de la Ley Orgánica para la creación de las primeras cinco Zonas Económicas Especiales en el país, sin la incorporación en esta primera etapa de la entidad andina, no significa una omisión que afecte al desarrollo del eje fronterizo. «No hemos quedado por fuera (…) la dinámica fronteriza en San Antonio y Ureña es indetenible, no la va a detener ni Bogotá, ni Caracas, es algo natural», aseguró. Bernal expresó que es ineludible obviar el dinamismo de los municipios Bolívar (San Antonio del Táchira) y Pedro María Ureña con el departamento Norte de Santander de Colombia situación que se evidenciará con la apertura de la frontera que motorizará empresas, comercios, y transporte público. El mandatario aseveró que cuando todos estos factores generen la creación de nuevos puestos de empleos «se van a promover las condiciones a futuro para que sea declarada Zona Económica Especial». Insistió el gobernador que la designación de Paraguaná, en Falcón; Puerto Cabello-Morón, en Carabobo; el estado La Guaira; Margarita, en Nueva Esparta; y la isla La Tortuga como las zonas de arranque para atraer el capital extranjero y desarrollar las regiones, forma parte de las premisas del gobierno para fomentar avance económico del país. Aseguró que no le «perturbó de ninguna manera» el hecho de que el Táchira no había sino nombrado como zona económica especial «porque ya hay una relación entre comerciantes y empresarios del Norte de Santander y del Táchira, cuyo movimiento comenzó y es indetenible, va por encima de cualquier ley o resolución (…) Los tachirenses estamos ávidos de la apertura de la frontera, al igual que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro», aclaró. Preparados para la reactivación de la frontera Bernal aclaró que la proximidad de la reactivación en el eje fronterizo traerá consigo la presencia de comisiones multidisciplinarias en las distintas áreas productivas de los dos países. «He sugerido al gobierno central que la apertura sea progresiva y con estrategias que involucren la bioseguridad, adecuación del transporte, movilidad y controles en general, hasta que logremos regularizar», precisó. Recordó que el año 2008 el eje fronterizo motorizó económicamente 7 mil millones dólares en las transacciones de índole comercial. «Nosotros aspiramos que en los primeros seis meses de arranque comience a generar 2 mil millones de dólares y progresivamente se vaya potenciando, hasta lograr obtener los límites de 7 mil millones de dólares y subirlos», puntualizó. La apertura paulatina La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo, aseguró que están preparados para el inició de las actividades comerciales binacionales luego de la apertura de la frontera, sin embargo, aclaró que las acciones puedan comenzar de manera lenta hasta que llegue a su funcionamiento en un cien por ciento. Dijo que el 8 de agosto, cuando inicie el proceso de apertura, los procesos se realizarán de forma gradual, se irán incorporando paulatinamente las actividades comerciales «El 8 empieza, o sea vamos a decir que es el inicio del proceso de la apertura, puede ser que se comience para algunas cosas ese día, para algunas actividades, pero no todas», aclaró. Castillo subrayó que se mantienen las proyecciones de intercambios los cuales irán intensificándose en la medida en que se normalice la situación en la frontera colombo- venezolana. «Tenemos muchos proyectos para cuando sea la post-apertura (…) que queremos llevarlos a cabo lo más pronto posible en un corto plazo», enfatizó. Insistió que el sector aduanero sería en primera instancia quien ejecutaría las primeras acciones luego de la apertura fronteriza. «El sector aduanero que es el que primero, podría ser que es el que va a empezar a hacer sus transacciones (…) si nos dicen que mañana van a abrir la frontera ya estamos listos para empezar a hacer las actividades normales de cualquier exportación e importación», puntualizó.

