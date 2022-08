Gobernador de Valparaíso critica pacto oficialista para mejorar texto constitucional: «No estoy de acuerdo con la cocina»

Entornointeligente.com /

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca , se sumó este domingo al conjunto de voces de izquierda que han expresado su rechazo al acuerdo alcanzado esta semana por los partidos oficialistas, en el cual concordaron una serie de aspectos a mejorar del texto de la nueva Constitución que será plebiscitada el 4 de septiembre.

En entrevista con El Mercurio de la ciudad puerto, la autoridad manifestó al respecto que » tengo una opinión crítica de cómo los partidos del duopolio hoy se han instalado en el debate en torno al proceso y cómo han utilizado los espacios para proyectar figuras que no han tenido un rol relevante en la superación de las asimetrías del país».

«Lo voy a decir con nombre y apellido: El que aparezcan las presidentas de los partidos en la franja , promoviendo el proceso… siendo que la franja debiese haber puesto en el énfasis en los ciudadanos. Ese era el propósito de este proceso, poner en valor lo que son las demandas de los ciudadanos», añadió.

En esa línea, Mundaca sostuvo que el diálogo abierto por el Socialismo Democrático y su propio bloque, Apruebo Dignidad, «es una discusión que no le hace bien al proceso, respecto a la discusión de incorporar elementos que no estaban en el texto (…) poner una C ante una A y una B, no le hace ningún favor».

En ese contexto, la autoridad expresó que «no estoy de acuerdo con la cocina. Nunca, porque creo que este proceso responde precisamente a una demanda ciudadana que se expresó con mucha fuerza en octubre. Una ciudadanía que estaba hastiada de la política de los acuerdos a espaldas de la ciudadanía».

«Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con una práctica que rechazo , con una práctica que en definitiva lo que hace es sabotear la soberanía popular», concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com