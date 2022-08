Gobernador de Arizona centrará su visita a Taiwán en semiconductores

Entornointeligente.com /

Durante su estancia en Taiwán el gobernador de Arizona se reunirá con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, líderes del sector privado y representantes de las universidades de la industria de semiconductores.

Taipei, Taiwán — El gobernador de Arizona, Doug Ducey, llegó a Taiwán el martes para una visita centrada en los semiconductores, los chips utilizados en la producción electrónica de la isla.

Ducey tiene la misión de atraer proveedores para la nueva planta de 12.000 millones de dólares de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) que se está construyendo en el estado. El gobernador viaja con el presidente de la Cámara de Comercio de Arizona y el jefe de la agencia de desarrollo económico del estado.

Ducey tiene previsto una reunión con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, líderes empresariales y representantes universitarios de la industria de semiconductores, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán en un comunicado.

También lea Tras partida de Pelosi, China intensifica ejercicios militares en Taiwán Los estados estadounidenses están compitiendo para atraer una ola multimillonaria de inversión en fábricas de semiconductores a medida que el gobierno de Estados Unidos aumenta el gasto en la expansión de la industria de semiconductores en el país con una ley recientemente aprobada. La semana pasada, el gobernador de Indiana visitó Taiwán con un propósito similar.

A los funcionarios estadounidenses les preocupa que el país dependa demasiado de Taiwán y otros proveedores asiáticos para los chips utilizados en teléfonos inteligentes, dispositivos médicos, automóviles y la mayoría de los otros dispositivos electrónicos.

Esas preocupaciones se han visto agravadas por las tensiones con China sobre tecnología y seguridad. El potencial de interrupción se destacó por la escasez de chips debido a la pandemia de coronavirus que envió ondas de choque a través de las industrias automotriz y electrónica.

Insertar share Polémica y expectativa deja la visita de Pelosi a Taiwán Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:35 0:00 Descargar 240p | 4,4MB 360p | 6,3MB 480p | 9,8MB 720p | 24,2MB 1080p | 30,8MB Taiwán produce más de la mitad del suministro mundial de chips de procesador de gama alta.

El ministerio de Defensa taiwanés dijo el 4 de agosto que China lanzó al menos 11 misiles balísticos en aguas cercanas a la isla independiente. Los lanzamientos se registraron en medio de los ejercicios militares más grandes de Beijing en espacio taiwanés que incluyen importantes simulacros con fuego real.

Fue visto como una demostración de fuerza tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, al territorio que China considera propio.

Una ley aprobada por el Congreso el 29 de julio promete más de 52 .000 millones de dólares en subvenciones y otras ayudas para desarrollar la industria de semiconductores de Estados Unidos y un crédito fiscal del 25 % para los inversores en fábricas de chips de la nación norteamericana.

También lea Biden dará a conocer plan de infraestructura de 2 billones de dólares Los gobiernos estatales ahora están prometiendo exenciones fiscales y subvenciones para atraer a las fábricas de chips que esperan que se conviertan en centros para la industria de alta tecnología.

Intel Corp., el único gran productor estadounidense, anunció planes en marzo de 2021 para construir dos fábricas de chips en Arizona a un costo de 20.000 millones de dólares. La compañía ha tenido otra instalación en Arizona desde 1980.

En enero, Intel anunció planes para invertir 20.000 millones de dólares en una fábrica de chips en Ohio.

TSMC., con sede en Taiwán y que fabrica chips para Apple Inc. y otros clientes, anunció planes el año pasado para invertir 3.500 millones de dólares en su segundo sitio de fabricación en Estados Unidos en North Phoenix, Arizona.

La primera planta de fabricación de semiconductores de TSMC en Estados Unidos se encuentra en Camas, estado de Washington. También opera centros de diseño en San José, California, y Austin, Texas.

Samsung Electronics de Corea del Sur dice que iniciará la construcción en 2024 de una fábrica de chips de 17.000 millones de dólares cerca de Austin, Texas. El estado dice que es la mayor inversión individual hasta la fecha en Texas.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com