Gobernación y Uagrm asistirán a la reunión con el INE el lunes, pese a que no están invitados

El rector de la universidad estatal cruceña, Vicente Cuéllar, recalcó que es importante hacer conocer al Gobierno el estudio que demuestra que el Censo se puede realizar el primer semestre de 2023, según informó la Red Uno.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, indicaron que pese a no haber recibido una invitación formal, asistirán a la reunión con el Instituto Nación de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Planificación para socializar sobre el Censo.

Cuéllar ratificó la importancia de hacer conocer al Gobierno la propuesta que demuestran que el Censo de Población y Vivienda se puede desarrollar en 2023 y no en 2024.

«Hasta el momento no nos ha llegado ninguna invitación; no sabemos la hora ni el lugar, pero igual nos vamos a presentar el día lunes como Comisión Interinstitucional», señaló a la Red Uno.

De igual manera, la primera autoridad del departamento lamentó no haber sido convocado al encuentro y cree que esta solo se envió a las instituciones que son afines al MAS. «Ellos buscan a las personas que van hablar su mismo discurso. Yo voy a estar presente me inviten o no , porque tengo que transmitir la necesidad que tenemos para poder llevar adelante el Censo en 2023», recalcó Camacho.

En otro tema, dijo que es notoria la crisis en la alcaldía cruceña, «Hay una balanza que está midiendo los principios que tienen las personas», recalcó.

