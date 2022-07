Gobernación del Zulia perforará acuíferos en hospitales

Entornointeligente.com /

Andrés Márquez, secretario para la Explotación de Acuíferos y Excavaciones de Pozos Profundos de la Gobernación, afirmó este lunes que tras solucionar el problema que existe con la regularización en la distribución de agua, «tenemos como plan primordial tomar los recintos hospitalarios».

Durante el programa de radio Entérate con Nilda Niño, Márquez señaló: «en este momento estamos proyectando la construcción de cinco pozos, trabajando de manera comprometida para la ejecución de los trabajos planificados que se han visto retrasados por la lentitud en la asignación de los recursos para el Estado».

Explicó que, en primera instancia, se realiza un estudio a la población para conocer las necesidades de la zona y proveer el servicio de agua potable.

Sostuvo que la Secretaría de Acuíferos, a través de la Gobernación del estado Zulia, trabaja en la construcción de pozos de agua subterránea que sea apta para consumo humano. «Realizamos unos estudios previos para conocer la profundidad del agua. Se realizan las inspecciones pertinentes y necesarias de cómo se va a atacar la problemática en cualquier hospital, escuelas o condominios».

Destacó Márquez que una de las funciones de la Secretaría de Acuíferos es coadyuvar a Hidrolago a solucionar los asuntos técnicos que se presenten. «Ya en algunos municipios se han levantado las fichas técnicas abordando el problema y fueron entregadas a los alcaldes, y las autoridades, poco a poco, va a ir gestionando la construcción de pozos de agua».

Citó como ejemplo que en el sector Lago Azul se está ejecutando un proyecto con Hidrolago, donde existe un problema con las válvulas, las cuales se deben reparar. «Ya tenemos el problema canalizado y determinado, pero estamos en conversaciones, ya que la ejecución le compete a la hidrológica y este problema será solventado con apoyo de la Secretaría de Acuíferos».

También recalcó que en la urbanización La Victoria, se presenta un fenómeno. «Se han construido muchos pozos artesanales, con profundidad de 9 hasta 12 metros, que no es apta. No se hicieron los estudios previos, posee muchos agentes contaminantes, no es apta para el consumo humano. «Estamos en un proceso de adecuación… estamos trabajando en el estadio de fútbol de La Victoria y haciendo estudios profundos, para conocer los puntos de agua dulce necesarios y poder ir solventando el problemas en el sector».

Para Marquéz el problema con el servicio de agua radica en la distribución y, a veces, hay muchos sectores sin agua, porque esas tuberías presentan rupturas e Hidrolago tiene que detectar dónde está la falla y el por qué no llega el vital líquido.

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com