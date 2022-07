Gobernación de Trujillo descarta planes de «expropiación masiva»

Entornointeligente.com /

El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, negó que su administración tenga planes de realizar expropiaciones masivas de terrenos.

El mandatario aclaró que su intención es poner orden en espacios que son utilizados como botaderos de basura improvisados.

«El que no limpie su terreno, que no cumpla con la normativa o la ordenanza y el que no cumpla con los vecinos, ni con la ciudad. A ese terreno le daremos algún uso de utilidad pública», manifestó a través de Unión Radio.

Tags: diario avance Expropiación masiva Gobernacion de trujillo

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com